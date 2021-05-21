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快訊／助理確診「火燒立法院」　他爆料羅致政沒戴口罩

▲▼羅致政沒戴口罩。（圖／黃子哲臉書）

▲黃子哲爆料，羅致政沒戴口罩。（圖／取自黃子哲臉書）

政治中心／台北報導

國內新冠肺炎疫情大爆發，民進黨立委羅致政某位居住於萬華之同仁確診，成為首位立委助理確診的案例，羅致政緊急採檢陰性，並強調「戶內外」都全程配戴口罩。不過，國民黨文傳會副主委黃子哲發現，羅致政5月17日的臉書中，就PO出祝賀挪威國慶的照片，並沒有戴口罩。

立法院朝野黨團20日才召集協商敲定停會日期，出席會議的除了立法院長游錫堃外，還有民進黨總召柯建銘、幹事長劉世芳、立委羅致政、國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、民進黨團立委蔡壁如、邱臣遠、時代力量立委陳椒華、邱顯智、王婉諭等10位立委。

羅致政21日上午指出，他本人在立法院院內，不論「戶內外」都全程配戴口罩，但由於近期出席立法院朝野協商，為避免立法院同仁過度恐慌，他於昨晚進行抗原及核酸檢測篩檢，兩項結果均顯示為陰性，請大家放心，他也會遵守指示，居家隔離14天。

不過，黃子哲抓包，羅致政在5月17日的臉書中，PO出他祝賀挪威國慶的照片，並沒有戴口罩；而內文連結的影片中，在錄製影片時，也沒有戴口罩；他表示，地點應該都是國會辦公室，「這與他所謂在立法院戶內或戶外都有戴口罩的說法，似乎有所出入」。

黃子哲表示，祝福羅致政平安，但也請再回頭仔細想想這陣子在立院的活動史，以及戴口罩的狀況，畢竟國會有人染疫，真的茲事體大。

立法院各委員會目前也加強防疫作為，除了進入委員會開會、採訪都必須戴口罩、酒精消毒及實名制外，在座位上加裝壓克力透明隔板，且人員也穿插間隔坐，把位距離拉開，加強防疫。

▲▼羅致政沒戴口罩。（圖／黃子哲臉書）

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