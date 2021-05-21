新冠肺炎疫情燒進國會　立院緊急啟動「羅致政足跡大消毒」

▲立法院緊急啟動羅致政足跡大消毒，地點包括立法院紅樓會議室。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國內新冠肺炎疫情大爆發，民進黨立委羅致政某助理20日接獲確診通知，成為首位立委助理確診的案例，也使疫情延燒國會。對此，立法院20日晚間起，陸續於羅致政行經的地點與路徑實施消毒，地點包含議場、紅樓3樓、中興大樓等。

羅致政21日上午證實，國會辦公室某位居住於萬華的助理同仁，由於居住於高風險熱區，於16日進行採檢，之後在20日晚間7時30分左右接獲通知確診，該同仁本周17日至21日均未到立法院上班，目前也沒有發燒或其他身體異狀，正等待被安排至集中檢疫所。

對此，立法院自20日晚間起，陸續於羅致政行經的地點與路徑實施消毒，地點涵蓋議場、紅樓3樓、中興大樓等，目前都已經有進行完整消毒。

羅致政表示，自己在立法院內，不論戶內、室外都全程配戴口罩，但由於近期出席立法院朝野協商，為避免立法院同仁過度恐慌，他已在昨晚進行抗原及核酸檢測篩檢，兩項結果均顯示為陰性，請大家放心，自己也會遵守指示，居家隔離14天。

羅致政說明，國會辦公室及服務處同仁將遵從地方衞生單位之指示，進行必要之居家檢疫隔離或居家自主管理，該確診同仁並未到服務處上班，跟服務處同仁也沒有接觸，請板橋的鄕親不用過度擔心。

此外，立法院會21日也首度實測視訊會議表決功能，以因應未來可能需要採視訊會議形式開會，該系統能讓立委在線上進行簽到、登記發言及表決。立法院長游錫堃表示，現在預約及安裝APP的立委共有84席，已經佔全部委員的75%，也請還沒有安裝的立委儘快與立法院資訊處聯絡。

游錫堃強調，今天院會視訊會議的測試，是立法院歷史性的一步，結果都順利，也非常感謝各位委員的參與與配合。

▼立法院會測試視訊表決。（圖／記者屠惠剛攝）

