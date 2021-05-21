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慢性病患者有定期回診需求免驚！　部分院所開設「視訊診療門診」　

▲▼新店耕莘醫院社區篩檢站。（圖／記者宋良義攝）

▲疫情仍緊繃，為因應慢性病患者定期回診需求，部分院所開設「視訊診療門診」。（圖／記者宋良義攝）

生活中心／綜合報導

新冠肺炎疫情持續拉警報，慢性病人及長者為新冠病毒感染引發重症的高危險群，應盡量減少出門，如果是領第2、3次慢性病用藥，而前往醫療院所或藥局等公共場域，將增加暴露風險。因此中央健康保險署李伯璋署長表示，因應疫情升溫，很多慢性病人不敢去醫院但有定期回診需求，20日開始推動全國視訊診療指定院所開設「視訊診療門診」，同時開放複診病人經醫師評估病情穩定可採電話問診，以減少慢性病人暴露風險。

根據109年健保資料統計，我國慢性病人中有領取慢性病連續處方箋的人數約707萬人，慢性病連續處方箋總調劑件數約7,660萬件，其中在醫療院所調劑約4,623萬件，在藥局調劑約3,037萬件。健保署建議，持慢性病連續處方箋病人，可就近在住家附近或習慣就醫的醫療院所利用「視訊診療門診」並開立慢性病連續處方箋，預約及看診都十分簡便。另外複診病人經醫師評估病情穩定可採電話問診，而這項措施實施期限暫訂至110年5月28日止。步驟提供給大家參考。▲▼ 在家上網,疫情,在家工作,電競,防疫。（圖／Pexel）

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▲可先利用健保署全球資訊網，查詢住家附近是否有「視訊診療指定院所」。（示意圖／取自免費圖庫Pexel）

步驟1

就醫民眾可以先利用健保署全球資訊網（健保署全球資訊網首頁►重要政策►COVID-19保費與就醫權益►就醫►因應COVID-19疫情之視訊診療），查詢自己住家附近是否有「視訊診療指定院所」

步驟2

電洽視訊診療院所預約視訊診療時間，並提供身分證字號，約定共同使用的視訊APP並預先下載（健保署全球資訊網首頁►重要政策►COVID-19保費與就醫權益►就醫►視訊診療示範影片）。

步驟3

待院所聯繫進行視訊診療。

步驟4

視訊診療完成後，請家屬攜帶健保卡至看診院所特定窗口（如得來速窗口）過卡、繳費、領藥，並領取第2、3次慢性病連續處方箋，或經院所同意後，由藥師送藥到府。

▲▼吃藥,藥丸,止痛藥,喝水,服藥,感冒。（圖／翻攝自pixabay）

▲視訊診療完，可請家屬攜帶健保卡至看診院所特定窗口過卡、繳費及領藥，或經院所同意後，由藥師送藥到府。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

步驟5

後續慢性病連續處方箋第2、3次領藥，可持健保卡及處方箋自行選擇至原看診院所或社區藥局領藥。

為確保民眾就醫安全，健保署開放雲端醫療資訊系統的「因應天災及緊急醫療查詢作業」供醫師查詢民眾過去就醫資訊，評估視訊診療病人目前餘藥量及病情是否穩定，如果是複診病人，醫師可採電話問診（需錄音）並開立慢性病連續處方箋，以減少疫情暴露風險。

▲▼心臟,醫師,醫生,醫療人員,醫院,看診。（圖／翻攝自Unsplash圖庫）

▲為確保就醫安全，將開放雲端醫療資訊系統的「因應天災及緊急醫療查詢作業」供醫師查詢民眾過去就醫資訊。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

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