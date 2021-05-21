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萬華傳播鏈散全台　柯文哲：「再一個禮拜」疫情可控

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心21日宣布新增312例本土個案，其中台北市新增127例，以萬華區60例為最多。對此，台北市長柯文哲呼籲，每個人都是我們的同胞，大家應該互相幫忙撐過難關，不要有污名化的做法。

▲▼台北市12行政區疫情分佈現況。（圖／台北市政府提供）

▲台北市12行政區疫情分佈現況。（圖／台北市政府提供）

台北市政府21日下午緊急召開防疫記者會，由柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自出席。柯文哲首度公布台北市12行政區疫情現況，截至5月20日為止，台北市確診個案以萬華區312人最多，其次為大安區78人、內湖區51人。

柯文哲表示，每個人都是我們的同胞，沒有人會想要感染、被傳染，所以還是要有一個態度，大家應該互相幫忙撐過難關，不要有污名化的做法。

有關中央提供的防疫協助是否足夠，柯文哲指出，整個局面一直在變化，很多都是以前沒有遇到過的問題，他只能把過去外科醫師的經驗，以及擔任台北市長6年的經驗，將醫學跟行政組合。

柯文哲舉例，就像防疫專責旅館、台灣版方艙醫院的概念，這些書上都不會有，都是臨時發明出來的，因此需要大家互相幫忙，面對問題一起撐過去，他也相信台灣的國民素質，雖然不敢說台北市的疫情已經控制，但至少沒有蔓延開來，呼籲大家再撐一個禮拜。

面對即將到來的週末假期，柯文哲也向台北市民呼籲，「除非必要、留在家裡」，除了一些民生的必需品，台北市採取自動自發的封城，拜託國民大家起合作，「再撐一個禮拜，我認為疫情可以控制，萬華加油」

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