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花蓮7萬人患高血壓！做好3C自我管理　「無聲殺手」可防可治

▲▼花蓮衛生局表示，做好血壓3C自我管理，高血壓是完全可防可治的。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮衛生局表示，做好血壓3C自我管理，高血壓是完全可防可治的。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子，5月17日為世界高血壓日，世界高血壓聯盟訂定今年主題為「準確量血壓，控制血壓，延長壽命」，呼籲重視測量血壓的重要性，加強民眾對血壓的自我管理。

花蓮衛生局説明，正常血壓值應等於或小於120/80mmHg，當血壓達130/85 mmHg即有偏高情形，140/90 mmHg以上就代表有高血壓，提醒民眾，掌握1C記得定期量血壓（Check）、2C調整健康生活型態（Change）、3C按時吃藥要記牢（Control）三個簡易步驟，就能輕鬆做好血壓3C自我管理。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，依據衛生福利部國民健康署106-109年國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，18歲以上國人的高血壓盛行率逾26%，推估花蓮縣約有7萬餘人罹患高血壓，且盛行率隨年齡增加而上升。

▲▼花蓮衛生局表示，做好血壓3C自我管理，高血壓是完全可防可治的。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

高血壓是無警號或症狀，患者看不到也感受不到它的存在，因此又被稱為“無聲殺手”。血壓若常處於超過140/90 毫米汞柱 （mm Hg），視為高血壓；它是由遺傳與飲食、體重、飲酒和運動等生活方式的相互作用所導致的。高血壓是中風、心肌梗死、心臟衰竭、動脈瘤及外周動脈疾病等重症的主要危險因素之一，也是慢性腎病的起因之一。透過掌握血壓3C原則，就能輕鬆做好血壓管理。
1、 規律測量血壓（Check）
18歲以上的民眾每年至少要量一次血壓，有高血壓家族史更應從年輕起養成定期測量血壓的習慣，而且量血壓最好居家進行，採取每周七天早晚的血壓平均值。另外血壓計應選用取得衛生福利部核發的「醫療器材許可證」字號，並注意要定期送去校正。
2、 改變習慣（Change）
建立良好生活型態，如採低油、糖、鹽及高纖的飲食、戒菸酒、控制體重、適度運動(1天至少運動30分鐘)，保持良好的身體狀態，有助於血壓控制，減少心血管疾病急性發作的風險。
3、 控制血壓（Control）
血壓不是固定的數值，會隨著時間、情緒、季節有些許變化，除落實良好生活型態外，更需持續規律服藥，切勿擅自停藥，讓病情得到妥善的控制。

▲▼花蓮衛生局表示，做好血壓3C自我管理，高血壓是完全可防可治的。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

正常血壓值應等於或小於120/80mmHg，當血壓達130/85 mmHg即有偏高情形。
 
朱家祥局長指出，血壓藥必須長期服用，以免血壓再次升高。高血壓患者需依據醫囑規則服藥，千萬不要自行停藥或減藥，以免影響血壓值之控制。服藥後如有不適，應盡早向醫生查詢，以評估是否有需要轉服其他降血壓藥物， 切勿自行調藥量或停服。

控制高血壓沒有捷徑，需要從生活中的一點一滴做起，民眾對高血壓及其併發症要有正確的認識態度，應當心但不擔心，保持輕鬆的心態、堅持健康的生活方式、進行規律性的藥物治療，高血壓是完全可防可治的。

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