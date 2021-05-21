遭轟「空氣都病毒」　柯文哲喊「萬華加油」：都是同胞、一起加油

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎在全國延燒，北市21日爆出127例確診個案，淪為全國重災區；由於疫情源起於萬華茶室風暴，讓萬華區成為眾矢之的，遭到各界攻訐批評，甚至還被諷「連空氣都存在病毒」。對此，柯文哲並未責難，反而表示，這都是我們的同胞，我們應該大家互相幫忙撐過難關，「萬華加油！」

▲萬華淪北市重災區，柯文哲喊話別汙名化、一起加油。（圖／記者李毓康攝）



柯文哲說，每一個人都是我們的同胞，沒有人會想要去被感染到，所以我們還是要一個態度，這都是我們的同胞，我們應該大家互相幫忙，撐過這個難關，所以絕對不要汙名化的作法。最後，在記者會結束前，柯也不忘再對萬華打氣，「萬華加油！」

而被問到中央給的防疫協助是否足夠？柯文哲說，整個局面一直在變化，這都是以前沒有遇到過的問題，只能把自己過去當急重症外科醫生的經驗，特別是6年市長經驗，把醫學跟行政整合。

柯文哲舉例，像今天很多防疫旅館、台灣版方艙醫院，這書上都不會有，也是臨時發明出來的，所以這就是大家互相幫忙，我們就是面對問題、撐過去。

「我還是那句話，我相信台灣的國民素質。」柯文哲說，從數字上看起來，至少在台北市，不敢說到控制，但至少沒有蔓延開來，我們再撐一個禮拜，看看能不能讓它壓下來。

而周末將至，柯文哲對市民喊話，「除非必要，留在家裡」，那些店除了民生必需品外，我們沒有實施封城，這叫自動自發的封城，拜託國民大家合作，「再撐一個禮拜，我認為疫情可以控制」。