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疫情期間無法至醫院取藥？　慢性病患者領藥方法看這裡

▲▼新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,有民眾穿著便利雨衣前來篩檢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情仍緊繃，不少慢性病患者擔憂無法至醫院領藥。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

新冠肺炎疫情持續升溫，醫療人員是重要的人力資源，為保存醫療量能，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳提到，將實施四大醫療應變政策。其中包括可以延遲診療的醫療將被暫緩，像是美容、復健等。然而罹患慢性疾病如糖尿病、高血壓、腎臟病、心血管疾病的民眾，就擔憂要如何來進行領藥呢？根據國民健康署網站公告，現在就為大家整理出慢性病連續處方箋優先領藥的小撇步。

一、憑醫院或診所開立的慢性病連續處方箋，優先至「社區健保藥局」領藥，減少出入醫院次數，降低感染風險。

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二、因應疫情，部分醫院增設慢性處方籤院外領藥服務窗口，民眾如果必須到醫院領藥，別忘了先上醫院網站查詢或電話洽詢，是否有相關服務以後再前往。

▲老人，退休，關懷，失智，老年。（圖／pixabay）

▲要控制好慢性病，規律用藥很重要。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，隨著共享經濟概念盛行，如果不想出門，現在也有業者開發「呼叫藥師」平台。透過LINE上傳慢性處方箋，系統會媒合社區藥局，而藥師透過手機，可以即時關注到鄰近患者需求，在距離內願意送藥就能接單，調劑慢箋送藥到府，讓不方便出門的慢性病患者也能持續規律用藥。

▲▼吃藥,藥丸,止痛藥,喝水,服藥,感冒。（圖／翻攝自pixabay）

▲慢性病患可以憑醫院或診所開立的慢箋，優先至「社區健保藥局」領藥，或詢問醫院是否有增設院外領藥服務窗口。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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