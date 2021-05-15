花蓮市區9處裝卸貨專用停車格　5／15起收費違停者開罰

▲為提高辨識度，特別以橘色外框劃設及設置「裝卸貨專用停車格」告示牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市區9處裝卸貨專用停車格，將於5月15日開始依規定實施收費，為提高民眾辨識度，特別以橘色外框劃設及設置「裝卸貨專用停車格」告示牌，請駕駛人特別注意並依時段及車種停車，違者停放不但將開立罰單，警察局亦將依法執行拖吊。縣府呼籲民眾開車請務必停放合法停車格位，避免違規受罰也保障行車安全。

▲以0元單開立及柔性開立提醒單的方式宣導。

花蓮縣政府表示，花蓮市區裝卸貨專用停車格示範區，分別在金三角商圈7處、中山路段2處，包括中正路（復興街至中華路）、中華路（中正路至中山路）、公園路（中山路至復興街）、中山路（福建街至國興五街），共計9處。為讓民眾熟悉裝卸貨專用停車格之劃設，已於4月12日至5月14日期間，以0元單開立及柔性開立提醒單的方式宣導，並將於5月15日0時0分開始依規定實施收費，請駕駛人特別注意並依時段及車種停車。

花蓮市中心商店密集，裝卸貨專用停車格的劃設，將有效改善長久以來因裝卸貨物停車所導致的交通衝擊，收費方式採限定時段限定車種的停車收費，停車費為每次20元計費限停30分鐘，得延長一次，依次累計費用；使用時段為每日早上10點至下午5點；考量花蓮市商業活動及停車需求，下午5點至晚上10點則提供一般自小客車停放，並依該路段之公告費率收費，民眾停車多加留意交通新措施並按時繳費。

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