　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宵夜想內用！駕駛堅持「不停黃線」　女友氣炸回家：別碰我

▲▼車,副駕駛,開車載妹。（圖／pakutaso.com）

▲原PO女友說，停黃線一下而已，又沒關係。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

「想問一下各位對於違規停車的容忍度到哪？」一名網友分享開車載女友去吃宵夜，結果他堅持不在黃線停車，沒想到女友卻很生氣，讓他想問「堅持不違規錯了嗎？」

當事人8日在「匿名公社」臉書社團說，女友從和他還只是朋友時，就知道他很討厭違規停車，「平常我們出門大部分都搭捷運跟公車出門，偶而開車騎車，都很幸運附近就有車位。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，前幾天晚上，他開車載著想吃宵夜的女友去速食店，找了附近大概100公尺多一點的地方停車。他還原當時和女友的對話：

女友：幹嘛不停門口就好了？還要走去。

原PO：那邊黃線，會擋到車子啊。

女友：停一下而已，又沒關係。

原PO：可是妳不是要在這邊吃？這樣一停就半小時了，會影響到人啦。不然我載妳到門口，放妳下車，我再來停。

女友：不要，我不吃了，回家。

▼原PO堅持不違停。圖為停車場。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲▼停車場,夜歸,安全,夜間,晚上,高架橋下（圖／記者周宸亘攝）

原PO無奈指出，「結果回家後女友完全不理我，故意走路走得很大力，還把我本來要留明天的早餐吃掉，晚上想抱她一下，她很生氣說不要碰我。一直到隔天早上做早餐給她吃，她才氣消。」他想問，堅持不違規錯了嗎？

對此，許多網友都支持原PO，「你是對的，請堅持」、「你沒錯，而且脾氣好好哦」、「我家金主也都是開車到達地點，先讓我們下車，然後他去找停車位，分工合作不是很好嗎？」

有人留言，「我也支持不違停，1、其他用路人的安全問題，可大可小；2、罰單的金額不如吃好吃的。雖然違停方便，但我實在很少開車，上班騎機車比較多，常常被違停卡住，機車牽不出去，打電話大喊都找不到人，真的很可惡。」

ET快訊
快訊／失控長征火箭墜落地球！　位置曝光
OL貼窗啪啪片外流！　LINE群瘋傳身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雞排妹輸慘！陳沂放大「美尻照」逼掩面　網見表情太反差：完勝了

麥當勞「隱藏好物」曝光！只要39元　老饕：員工餐必點

根本「蚊子館」！居檢女住檢疫替代所遭咬滿頭包　中市府回應了

台鐵端午連假加開120班列車　5／14凌晨起開放訂票

OL貼窗啪啪片外流！老司機「LINE群瘋傳」喊上車　身分曝光大逆轉

用餐留空位！羅尚樺孕妻「帶老公」過母親節　1句話逼哭店員

宵夜想內用！駕駛堅持「不停黃線」　女友氣炸回家：別碰我

2022台灣燈會重返高雄！接燈儀式陳其邁喊出3個「第一」

雞排妹沉默3分鐘！攻「性騷擾」卻被陳沂碾壓　鄉民：大招全被封住

快訊／華航模擬飛行教官足跡公布！陳時中下午2時說明

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

台中8旬失智婆「獨推輪椅」待路旁　暖員警熱心救援：拜託...讓我幫妳

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

雞排妹輸慘！陳沂放大「美尻照」逼掩面　網見表情太反差：完勝了

麥當勞「隱藏好物」曝光！只要39元　老饕：員工餐必點

根本「蚊子館」！居檢女住檢疫替代所遭咬滿頭包　中市府回應了

台鐵端午連假加開120班列車　5／14凌晨起開放訂票

OL貼窗啪啪片外流！老司機「LINE群瘋傳」喊上車　身分曝光大逆轉

用餐留空位！羅尚樺孕妻「帶老公」過母親節　1句話逼哭店員

宵夜想內用！駕駛堅持「不停黃線」　女友氣炸回家：別碰我

2022台灣燈會重返高雄！接燈儀式陳其邁喊出3個「第一」

雞排妹沉默3分鐘！攻「性騷擾」卻被陳沂碾壓　鄉民：大招全被封住

快訊／華航模擬飛行教官足跡公布！陳時中下午2時說明

第一個沒媽媽的母親節　趙少康：我真的很想念妳

變電箱旁一條「超飽滿法國麵包」掉地上　網見翻車畫面笑：烤焦了

快訊／屏東滿州轎車失控「撞破水泥磚牆」！　車頭爛毀2傷送醫

訴訟案曝AppStore審核數據　4成應用程式遭拒絕上架

雞排妹輸慘！陳沂放大「美尻照」逼掩面　網見表情太反差：完勝了

吳念庭持續出賽戰軟銀　先發改守三壘大關

「三位媽媽同一個心願...」國民黨母親節溫馨喊話：堅決反對孩子吃萊豬

吳夢夢認了整型！　「術後20天」沒人發現…她親曝自拍近照

麥當勞「隱藏好物」曝光！只要39元　老饕：員工餐必點

根本「蚊子館」！居檢女住檢疫替代所遭咬滿頭包　中市府回應了

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

第二波水逆來了！5星座慘成重災戶

恐得等颱風了　「梅雨鋒面若跳過台灣！要做最壞打算」

月薪80K是啥感覺？網曝殘酷真相

雞排妹攻「性騷擾」沉默3分鐘　鄉民：大招全被封住

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

OL貼窗啪啪片外流！　身分曝光大逆轉

7台人從馬來西亞買船開回台灣　指揮中心回應了

老闆要求完工拍照！工地哥裸上身「8塊冰塊肌」入鏡

印度返台僑民「4人有症狀」機場先採檢

婆婆生日當眾酸不會做人　媳婦反嗆爆華麗K.O

台中參加婚宴！他見「10位超大咖」畫面超震撼

東山鴨頭「鳥蛋」噴飛燙傷小孩手　她吃米血還咬到石頭

最愛台灣食物曝　吃素俄國妹鹹酥雞攤初體驗：嚇到

竹科男友「媽媽幫他打手槍」！網友接棒爆事跡

更多熱門

相關新聞

輾警腳風暴　憤怒警一動作救了他「不算肇逃」

輾警腳風暴　憤怒警一動作救了他「不算肇逃」

桃園市黃姓男子去年6月間開車行經桃園區建新街一處窄小巷弄時，因禮讓對向車輛先行，但因阻擋後方車輛被按喇叭，桃園警分局莊姓員警以黃已違停為由要求離開，但黃卻不慎輾過莊員左腳，事後雙方為此爭論不已，莊員以肇事逃逸與過失傷害罪嫌提告；桃園地院法官審酌，黃未開窗貿然起步以致輾壓莊員左腳，但事後被莊員追趕停車坦承錯誤，考量黃犯後符合自首予以減刑，一過失傷害罪判判處黃男拘役10天，得易科罰金。

檢舉擋道違停！小老婆遭「濕身封印」超慘

檢舉擋道違停！小老婆遭「濕身封印」超慘

摳男友約會從不付錢！交往半年想分：把我當肥羊

摳男友約會從不付錢！交往半年想分：把我當肥羊

5人聚餐2500元！他拿7折券「我不出錢了」全場錯愕

5人聚餐2500元！他拿7折券「我不出錢了」全場錯愕

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

關鍵字：

違停匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

辛尤里驚傳情變輕生！PO「雙手自殘照」留遺言

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

陳零九台上突暴哭「等我一下」演出暫停！

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

小貨車時速飆破154公里遭罰8千！原廠1句話打臉警

第二波水逆來了！5星座慘成重災戶

三上悠亞才第二！　現役AV女優排行公開

雞排妹、陳沂深夜直播吵架！1.5萬人圍觀

不顧霍金生前警告！大陸宣布「天眼」有新發現

雞排妹又狂call！陳沂直接公布號碼掀議

劉沛緹燦笑緊擁陳志強！曾智希全程盯場

台南安平帆船7人檢查無發燒等染疫症狀

半夜如廁傳敲門聲！她開門遭怒瞪

更多

最夯影音

更多
HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！
你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面