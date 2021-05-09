宵夜想內用！駕駛堅持「不停黃線」　女友氣炸回家：別碰我

▲原PO女友說，停黃線一下而已，又沒關係。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

「想問一下各位對於違規停車的容忍度到哪？」一名網友分享開車載女友去吃宵夜，結果他堅持不在黃線停車，沒想到女友卻很生氣，讓他想問「堅持不違規錯了嗎？」

當事人8日在「匿名公社」臉書社團說，女友從和他還只是朋友時，就知道他很討厭違規停車，「平常我們出門大部分都搭捷運跟公車出門，偶而開車騎車，都很幸運附近就有車位。」

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原PO表示，前幾天晚上，他開車載著想吃宵夜的女友去速食店，找了附近大概100公尺多一點的地方停車。他還原當時和女友的對話：

女友：幹嘛不停門口就好了？還要走去。



原PO：那邊黃線，會擋到車子啊。



女友：停一下而已，又沒關係。



原PO：可是妳不是要在這邊吃？這樣一停就半小時了，會影響到人啦。不然我載妳到門口，放妳下車，我再來停。



女友：不要，我不吃了，回家。

▼原PO堅持不違停。圖為停車場。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

原PO無奈指出，「結果回家後女友完全不理我，故意走路走得很大力，還把我本來要留明天的早餐吃掉，晚上想抱她一下，她很生氣說不要碰我。一直到隔天早上做早餐給她吃，她才氣消。」他想問，堅持不違規錯了嗎？

對此，許多網友都支持原PO，「你是對的，請堅持」、「你沒錯，而且脾氣好好哦」、「我家金主也都是開車到達地點，先讓我們下車，然後他去找停車位，分工合作不是很好嗎？」

有人留言，「我也支持不違停，1、其他用路人的安全問題，可大可小；2、罰單的金額不如吃好吃的。雖然違停方便，但我實在很少開車，上班騎機車比較多，常常被違停卡住，機車牽不出去，打電話大喊都找不到人，真的很可惡。」