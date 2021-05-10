車位被霸停！狂人「側吻封印」神反制　千人敲碗求後續：睡飽一點

▲原PO出大招反制。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

就已經租車位了，開車回家還是沒位停！一名男網友發文表示，日前返家時，他發現自己租的車格竟被陌生車輛給霸占了，由於無法聯繫對方，所以他便出招反制，將對方「完美封印」。貼文曝光後，立刻引發熱議，還有不少人留言卡後續，「置板凳」、「求後續結局」。

這名網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，他日前返家準備停車時，發現自己在私人停車場租的車格居然被一台陌生車輛給停走了！他無奈稱，就算停車場沒有管理員，也沒有可以阻擋外來車輛停放的裝置，但該車主如果要停，也至少留一下電話吧？

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▲原PO的車格被停走了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



由於不知道該車主的聯繫方式，也找不到對方，所以原PO只好出大招反制，「我只能停這樣，等我明天睡醒吧！祝你有個好夢唷！」從原PO貼出的照片可見，由於陌生車輛的兩側都有停車，所以當他也讓愛車湊一腳時，就呈現了「卡好卡滿」的鎖死狀態，近距離的特寫照，就像陌生車輛側吻原PO的愛車一樣。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「睡飽一點」、「我想知道結果」、「建議這幾天都騎機車吧」、「卡後續」、「等你好消息，加油」、「電話關靜音」、「起床該說後續發展囉」、「看得出來很無奈，拍照都插腰了」、「這才是真男人，讚」、「卡！先不要醒」。