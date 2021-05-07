輾警腳風暴　憤怒警一動作救了他「不算肇逃」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年6月間開車行經桃園區建新街一處窄小巷弄時，因禮讓對向車輛先行，但因阻擋後方車輛被按喇叭，桃園警分局莊姓員警以黃已違停為由要求離開，但黃卻不慎輾過莊員左腳，事後雙方為此爭論不已，莊員提告肇事逃逸、過失傷害罪；桃園地院法官審酌，黃未開窗貿然起步以致輾壓莊員左腳，但事後被莊員追趕停車坦承錯誤，考量黃犯後符合自首予以減刑，一過失傷害罪判判處黃男拘役10天，得易科罰金。

▲桃園警分局莊姓員警去年6月處理黃姓男子違停，黃男不慎駕駛輾過莊員左腳挨告肇事逃逸。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）。

檢方調查，26歲的黃姓男子於去年6月6日上午11時20分許，開車行經桃園區後火車站建新街往建國路一處巷弄，為禮讓對向車輛先行，留在原地停等卻導致後方車流壅塞，桃園警分局交通中隊莊姓員警經過時示意黃男盡速離開，但黃未開窗即貿然起步，左前輪輾壓到莊員左腳，但黃未察覺持續前行，莊員「騎警用機車鳴笛追趕，黃驚覺後靠邊停車」，莊員事後提告黃涉嫌肇事逃逸與過失傷害，檢察官查出，「黃停車後向員警坦承錯誤自首」，肇事逃逸部分不起訴，只起訴過失傷害。

▲桃園警分局莊姓員警去年6月處理黃姓男子違停案，卻遭黃男輾過莊員左腳事後提告，地院審結將黃男依過失傷害罪嫌判處拘役10日，得易科罰金。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）。

桃園地院法官認為，黃男未注意周圍狀況，肇事後貿然起駛而肇事，與莊員受傷間有因果關係甚明，考量黃犯並未離開現場且後符合自首要件予以減刑，黃犯後坦承犯行，但莊員沒有和解意願，雙方至今仍未和解。

法官審酌，黃男違反注意義務情節及程度，造成莊員受傷結果及傷勢程度，考量黃男坦承犯行與犯後態度，肇事逃逸部份，檢方不起訴處分，但莊員無和解意願且迄今未達成和解，審結依檢察官聲請簡易判決處刑，依過失傷害罪簡易判決判處拘役10日，得易科罰金。

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