快訊／高雄醫院長照禁探病！6月8日前停辦畢旅、校外教學

▲高雄防疫升級，6大措施加嚴防疫 。（圖／高雄市衛生局提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內11日新增7例新冠肺炎病例，創下本土單日確診最高紀錄。高雄市政府11日召開疫情指揮中心會議，會後宣布因應國內疫情警戒升級，針對醫療長照機構、社區大型活動、營業場所及公共場域、大眾運輸工具、學校活動與畢業典禮及防疫旅館6大重點，做出防疫升級措施。

一、「醫療及長照機構」：23家專責醫院啟動入口健保卡勾稽實聯制管制等十大加嚴措施。

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二、「社區大型活動」原則上停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動。

三、「營業場所及公共場域」：入內民眾強制佩戴口罩，採取實聯制、禁止試吃等。

四、「大眾運輸工具」：行經本市12家COVID-19指定隔離醫院公車、巴士、排班計程車加強清消等。

五、「學校活動」：6月8日前停止辦理跨縣市學生相關集會活動(包含畢業旅行、校外教學)，各級學校停辦畢業晚會。

六、「防疫旅館」：提高為每週進行防疫旅館稽查。防疫旅館專人、專責、專用。

▲高雄醫院、長照機構防疫加嚴十大措施，即日起至6月8日前禁止探病。（圖／高雄市衛生局提供）

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