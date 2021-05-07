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刮刮樂版《神鬼交鋒》！廚師巧手變造中獎號碼　20年彩券嬤也中招

▲▼夏姓男子曾任廚師擁有好刀工，未料失業後卻以此犯案，足跡遍及中南部。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲郵局監視器拍下，當時夏姓男子正向鄭姓阿嬤購買刮刮樂。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名夏姓男子曾擔任廚師，他憑著1支雕刻刀和膠水，輕鬆變造刮刮樂中獎彩券，製工極其精巧難以分辨，犯罪足跡遍及中南部零售彩券商，宛如刮刮樂版《神鬼交鋒》。高雄一名鄭姓阿嬤在2020年2月時也受害，氣得報警處理，橋頭地方法院審理後，依變造有價證券罪，判處有期徒刑2年2月。

夏姓男子在2020年2月到高雄市左營區郵局門口，向在該處販售台灣彩券的鄭姓阿嬤購買「步步高升」刮刮樂1張，中獎100元後，他又將這張彩券帶往某家汽車旅館，以雕刻刀、膠水等工具，將遊戲刮區比賽3個獎金欄位，將原本的「100」中獎金額字樣刮除後，再黏貼先前購買但沒中獎的彩券，割除其數字和英文字母後，黏貼更改中獎金額「50000」，另外又割下彩券上的英文識別碼「N、H、U」以鑷子將中獎英文字母「F、T、Y」貼上，成功變造中獎金額5萬元的刮刮樂。

▲▼夏姓男子曾任廚師擁有好刀工，未料失業後卻以此犯案，足跡遍及中南部。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲夏姓男子曾任廚師擁有好刀工，未料失業後卻以此犯案，足跡遍及中南部。（圖／記者許宥孺翻攝）

夏姓男子於同日下午又回到左營郵局，找到販售彩券的鄭姓阿嬤，並拿出變造完成的刮刮樂，向鄭姓阿嬤表示，該張中獎彩券中獎金額為5萬元。鄭姓阿嬤一看，誤以為真，便收取該張「假中獎」的彩券，也答應扣除稅金後，兌換等值的現金8000元以及價值3萬2000元的彩券。未料，鄭姓阿嬤隔天請丈夫將這張「假中獎」的彩券拿到銀行兌換，行員發覺有異，報警處理。

法官審理認為後，認為夏姓男子犯變造有價證券罪，本應判刑3年以上10以下有期徒刑，但審酌夏姓男子僅變造1張刮刮樂，且訊問、偵查期間皆坦承犯案，案發後也全額賠償4萬元現金給鄭姓阿嬤並道歉，也獲得對方原諒。

但其實夏姓男子先前就有過相同犯案紀錄，同樣依變造有價證券罪入監服刑。夏姓男子自述，自己只有國中畢業，入監前從事廚師，月收約4萬元，但因疫情導致失業，在失業失去經濟來源的狀況下，還須扶養罹病父母，才會再以相同手法詐取不當利益。

法院審酌後，認為夏姓男子犯變造有價證券罪，判處有期徒刑2年2月，可併科9萬元以下罰金。

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