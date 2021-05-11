壽山獼猴遭捕獸夾斷指！趴地拖行殘忍畫面曝光　網：真的很腰瘦

▲民眾在壽山登山口發現台灣獼猴遭捕獸夾短斷指。（圖／翻攝自臉書／台灣獼猴吱吱黨）

記者許宥孺／高雄報導

高雄壽山登山步道上驚傳有獼猴遭捕獸夾夾斷腳趾！8日有民眾通報動保團體，表示看到獼猴趴地拖著捕獸夾移動，動保團體9日上山查看，發現捕獸夾已脫落，但腳趾已被夾斷。

有網友8日到鼓山中學西側停車場登山口的木棧道上，發現一隻獼猴拖著捕獸夾移動，趴在地上模樣相當可憐，但通報相關單位時，獼猴已自行跑走；9日再上山時，獼猴腳上的獸夾已經脫落，但腳趾已被夾斷。

台灣獼猴吱吱黨10日在臉書發文表示，行政院農業委員會於2011年6月已公布捕獸夾禁令，野生動物保育法第19條中也規定，獵捕野生動物不得以捕獸夾等方式捕獵，「目前此區域已無耕作的果園，而且位於 壽山國家自然公園 範圍內，在獼猴生育高峰期看到獸鋏真的非常令人擔憂」。

台灣獼猴吱吱黨發文感嘆，雖然法條早已禁止，但是這些年來，各地的台灣獼猴(及其他野生動物)仍常見因獸夾斷肢的情況…人們常常說，獼猴被保護的太好了，我們也很想問一問，會在國家自然公園中被獸夾夾斷腳趾的獼猴，真的有被保護嗎？

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