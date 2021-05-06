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便當盒遺落高雄輕軌14天...腐食會多噁？　小朋友領回嚇到了

▲▼高雄輕軌環南段通車。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄邵姓小朋友不慎將餐袋遺落在輕軌內。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

裝有食物的便當盒放兩個禮拜，您能想像會有多噁心？高雄市一名小學生日前搭輕軌上課，下車前忘記帶走裝有早餐的便當盒，隔了兩周才到高雄捷運領回，未料，工作人員竟已將便當盒洗乾淨，讓媽媽和小朋友都直呼：「高捷的服務也太貼心！」

高雄市一名黃姓媽媽在臉書分享，小朋友日前搭輕軌上學，卻把裝有早餐的便當盒、保鮮盒遺留在車上，但小朋友卻隔了一周才打電話到高雄捷運詢問，又再隔一個禮拜，才到遺失物處理中心領回，想到便當盒裡放了整整兩個禮拜的食物，就讓她覺得驚恐，不知道食物會發霉到什麼程度。

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▲粗心的小學生將餐袋遺落在輕軌車上，工作人員竟貼心幫他洗碗筷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高捷工作人員撿到邵姓小朋友的餐袋，裏頭還裝有食物。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過，黃姓媽媽和小朋友到高雄捷運遺失物處理中心領回餐袋時，卻發現食物已經清乾淨，便當盒、保鮮盒竟然都洗好了！讓她不禁喊：「天阿！怎麼會貼心到這種程度阿」，小朋友當晚也說了不只10次：「怎麼會有這麼好的服務阿…怎麼會有人這麼好啊…」

「我們一直都有這種服務！」高雄捷運公共事務處表示，如果撿到的物品是可回收再利用的容器，例如水壺、環保杯、便當盒等，工作人員會幫忙倒掉液體和食物殘渣，並將容器清洗乾淨再後送回美麗島站的遺失物處理中心，但若是一次性餐具或食物，如果當天沒有人領回，就會丟掉了。

▲粗心的小學生將餐袋遺落在輕軌車上，工作人員竟貼心幫他洗碗筷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃姓媽媽原想食物發霉應該很恐怖，但貼心的高捷已經幫小朋友洗好碗了。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄捷運指出，最常見的遺失物的是衣服、傘、帽子、眼鏡和一卡通，有些已經過很久但都沒人領回，遺失的傘就變成愛心傘。

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