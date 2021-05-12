北市擬放寬「夜市、市場」用免洗餐具　暫不開罰「已防疫為主」

▲士林夜市。（圖／記者張一中攝）

記者袁茵／台北報導

為讓台北成為更永續的環保城市，北市府2016年起，推動禁用一次性及美耐皿餐具，使北市府、市府委外場館、夜市攤商等改用不鏽鋼餐具。不過，面對現在台灣進入社區感染且防疫升級，北市市場處擬提案，放寬夜市、市場攤販使用一次性餐具，也希望民眾能外帶就外帶。

北市環保局自2016年起推動「禁用一次性及美耐皿餐具」，截至2019年底，共有36處市場、13處夜市、27個中央機關、117處委外場館實施，並號召其他企業加入。

面對現在防疫升級，北市市場處長陳庭輝表示，原本以市場處態度，當然是推環保餐具，但因為現在是防疫期間，疫情加重，不論是市場或夜市，希望民眾能外帶就外帶，例如使用自備容器或餐盒，不過通常能做到的人不多，所以也傾向開放一次性餐具部分，但這還得跟府級單位、環保局商討措施，並做滾動式修正。

被問到有哪些夜市可能受影響？陳庭輝指出，很多夜市是拿著飲食，例如士林夜市等，而會坐下來飲食的夜市，例如寧夏、饒河等；市場部分，只要有飲食區，以前都是推動禁止使用一次性餐具，但現在防疫時間，若顧客有需求希望店家提供時，此刻市場處也擬決定，不要去做懲處或處罰，已防疫為主。