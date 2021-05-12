高雄近百小學生過敏起疹…飯後水果害的！毒物專家點出2關鍵

▲新上國小約50名學生因吃甜桃產生過敏。（圖／新上國小提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市新上國小11日有多名學生因吃了營養午餐的附餐水果「甜桃」後皮膚發癢，有人還長出紅疹，緊急沖水或冰敷處理，這些學生均一致表示吃了甜桃或是觸摸過甜桃絨毛。校方驚覺可能是絨毛釀禍，緊急回收未食用的甜桃，並將食材送SGS機檢驗，釐清事情狀望，所幸學生今日上課都沒有再反映身體不適。

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▲新上國小11日營養午餐。（圖／翻攝自／校園食材登錄平臺）

左營區新上國小11日營養午餐菜單為麥片飯、蘑菇醬豬柳、翡翠珍珠滑蛋、蒜香小白菜，湯品為黃瓜排骨湯，附餐水果則每人一顆甜桃。

不過卻在中午用餐過後，陸續約50名學生出現皮膚搔癢、起紅疹的狀況，經老師詢問，都是吃了甜桃或是觸摸到表面絨毛才產生不適。老師緊急協助學生以清水沖洗患部減低不適感，並向健康中心索取冰塊冰敷，學務處也請各班將未食用的甜桃回收處理。

▲▼新上國小多名學生因吃甜桃過敏，皮膚產生搔癢、起疹子。（圖／新上國小提供）

但經校方統計，下午時間仍有約10名學生仍感身體不適，再到健康中心索取冰塊冰敷，經護理師檢視，身上有紅疹，不過狀況並不算嚴重，有可能是濕疹、汗疹，也有些像是蚊蟲叮咬痕跡。

校方表示，學生因食材出現身體不適後，團膳廠商也到校關心，並協助提供冰塊，放學前，學務處也製作說明單給學生貼聯絡簿，請家長後續關心，但12日上課，沒有學生再反映身體不適。事發後，甜桃已由營養午餐廠商送SGS機進行檢驗，釐清事情狀況，另外學生若因此事衍生醫療費用，廠商也會負責。

▲校方研判是甜桃上的絨毛釀禍。（圖／新上國小提供）

校方表示，營養午餐第一次供應甜桃，是來自高雄桃源區的在地農產，原本廠商美意是想讓學生吃到豐盛的食材，但沒想到會發生這樣的狀況，後來查詢資料，發現可能是甜桃的絨毛釀禍，另外奇異果、桃子的絨毛也可能產生過敏。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，門診未接獲相關案例，不過翻閱文獻資料發現，確實有些民眾皮膚較敏感，吃到、碰到絨毛會產生過敏反應，嚴重可能致使休克；不過針對新上國小此案來說，同時有這麼多人產生過敏，比例相當異常，「除了過敏反應外，第二個可能性就是食物可能受汙染」，建議相關單位將甜桃送驗釐清。

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