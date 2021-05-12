費鴻泰因應防疫取消稅務服務　網友不領情！怒嗆「下次讓他落選」

▲陳時中、費鴻泰。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨立院黨團總召費鴻泰喊槍斃防疫指揮官陳時中，引發爭議，他11日晚間在臉書發文表示，因應疫情升級，取消年度稅務服務後續場次。不過，網友不領情，仍灌爆他的臉書。

費鴻泰表示，防疫的規範趨嚴，台北市新規範出爐，包括一、 本局、區公所所屬場館，即日起停止租借至6／8；二、 本局、區公所及里辦公處主辦或協辦之活動停止辦理或延期至6／8以後；三、 如法令規定必須辦理之活動，須訂定完整防疫計畫報主管機關同意後辦理，務必遵守防疫規範，強化落實戴口罩、量體溫、手部消毒、採取實聯制且禁止飲食，並採分批辦理或分批進場，室內不得超過100人，室外不得超過500人。

費鴻泰說，防疫的升級，即便今年至今，他的稅務服務都能兼顧做好防疫，但為讓鄰居安心，亦不能讓服務的原意形成防疫的隱憂，只能向鄉親告假，需要中斷部份的服務、取消後續社區服務的場次，希望鄰居好友能與見諒。

費鴻泰貼文一出，被大批網友圍剿，「什麼年代還在講槍斃 ，有這種水準的立委真是台灣最不幸」、「動不動就想槍弊別人，要怎麼成為台灣人的榜樣」、「我們信義區蠻欠槍斃的，讓你躺著選都選得上」、「好大的官威，還活在白色恐怖時代的化石該入土了」、「這種委員生雞蛋無，放雞屎有，可以報廢了」、「信義區下次讓他落選」。

還有網友說「要是沒有陳時中，你可能也是確診名單之一」、「你還能在這邊繼續安好說廢言，是因為整個辛苦的防疫團隊的努力讓大家能過上相對安穩的日子」。