獨／南部大學爆「廁所偷拍」　女學生驚喊：看到手機閃一下

▲南部某大學發生校園廁所偷拍，女學生驚覺有一道光。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者許宥孺／高雄報導

上廁所也膽戰心驚！南部一名女大生表示，日前中午在校內上廁所，卻驚見隔間伸出手機偷拍，當前追出去已不見人影。校方證實有接獲女學生通報，並研擬保護措施。轄區警方則表示，女學生不確定嫌疑人身分，因此不願報案，但已告知相關權益。

「全校女生注意！」該所大學一名女大生日前在社群網路上表示，4/28中午在二宿餐廳的廁所遇到偷拍，對方是從隔壁間底下的門縫偷拍，我追出去的時候人已經不見，所以不清楚長相，只記得偷拍的手機殼是白色的，總而言之沒有足夠證據去逮人，只能在這裡提醒全校女生。

校方證實，有接獲該名女同學通報，不過女學生敘述當時情況時，「沒有看到偷拍人士，只感覺到有一道光」，由於事發地點沒有監視器，加上校園是開放的，當時不僅有校內學生，也有其他校外人士活動，因此要追查難度。

校方表示，鑑於有學生通報校園偷拍，會加強廁所附近燈光照明，並呼籲上廁所盡量結伴同行。

轄區警方表示，員警在網路巡邏時有發現此案，不過經查未接獲女學生報案，但警方仍透過校方聯繫該名女同學，請她到派出所完成報案程序，因該案屬告訴乃論罪，不過女同學表示，「因為不確定嫌疑人身分，且當時只有看到『閃一下』」，經多次詢問，女同學仍不願報案，僅讓學校性平會辦理調查，校方性平會與警方已告知女學生相關告訴權益。

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