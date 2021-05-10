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費鴻泰喊槍斃陳時中　網灌爆臉書：還以為在白色恐怖

▲▼陳時中、費鴻泰。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

▲陳時中、費鴻泰。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於華航機師、諾富特飯店群聚感染事件，國民黨立委費鴻泰10日批評，衛福部長陳時中應該被槍斃，「沒有你和疫情指揮中心的疏忽，會有31人染疫嗎？」費鴻泰此話一出，引發網友灌爆臉書，「乾脆宣布戒嚴算了，這樣你就可以說槍斃就槍斃了」、「動不動就要槍斃政敵，你還以為在白色恐怖時期嗎」。

截至9日為止，華航機師、諾富特飯店群聚感染事件造成31人染疫。中央流行疫情指揮中心7日揭露，早在2月就有民眾檢舉諾富特飯店有「混住」情形，結果跑公文期間就爆發疫情。陳時中則說，公文確實不會跑得比病毒快。

對於陳時中「公文說」，費鴻泰10日在國民黨團記者會上批評，從2月初有人到指揮中心檢舉，直到4月底爆發疫情，中間都沒有處理，防疫形同作戰，呼籲陳時中不要再嬉皮笑臉，還說「病毒跑得比公文快」。

費鴻泰更痛批「講嚴肅點，你根本應該被槍斃，沒有你和疫情指揮中心的疏忽，會有31人染疫嗎？」台灣人太厚愛陳時中，也許已經工作彈性疲乏，該換人就換人。

對於費鴻泰的批評，陳時中10日在中央疫情指揮中心記者會中回應，這番話有點太超過，但仍然虛心求教。

費鴻泰此話一出，也引發網友湧入臉書留言「台灣有你這種委員真是丟臉」、「這種人能當立委？！國民黨可憐哪」、「哎唷封鎖加刪除，國民黨都這種咖唷？」、「就算阿中部長沒有功勞也有苦勞吧！如果今天是你們國民黨的人當衛福部部長的話台灣應該會比印度慘」、「國民黨就是有你這種立委才會輸掉，懂嗎？ 每個都像侯市長一樣認真做事，國民黨還怕輸掉選舉？」

還有人說「國民黨的專長就是槍斃人嗎？」、「乾脆宣布戒嚴算了，這樣你就可以說槍斃就槍斃了」、「以為現在還是蔣介石時代，動不動就要槍斃人」、「最該槍斃的是你吧？幹話很會講」、「動不動就要槍斃政敵，你還以為在白色恐怖時期嗎」。

▼網友灌爆費鴻泰臉書。（圖／翻攝自Facebook／費鴻泰）

▲▼網友灌爆費鴻泰臉書。（圖／翻攝自Facebook／費鴻泰）

▲▼網友灌爆費鴻泰臉書。（圖／翻攝自Facebook／費鴻泰）

▲▼網友灌爆費鴻泰臉書。（圖／翻攝自Facebook／費鴻泰）

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