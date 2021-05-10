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諾富特司機也中鏢！華航群聚再＋4　一張圖秒懂「35人確診關係」

▲▼華航35人確診示意圖（圖／曾梓倩製）

▲一張圖看懂35名確診者關係。（圖／曾梓倩製）

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日再新增4例與華航案件相關案例，分別為一例諾富特飯店司機（案1186），一名華航機師（案1187）感染源調查中，以及2名為機師案1105的同住家人（案1199、1200），目前共累計35人確診，家庭群聚擴及8起。《ETtoday新聞雲》也彙整一張圖幫助釐清35名確診者關係。

指揮中心提到，案1174於4月29日配合機場防疫旅館清空計畫前往集中檢疫所，當日採檢之核酸檢測及血清抗體皆為陰性，但5月3日起陸續出現喉嚨痛、發燒及肌肉痠痛等情形，5月4日回報症狀後，由檢疫所安排至醫院採檢，於今日確診，由於個案發病前2天至住院隔離前皆在集中檢疫所，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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華航機師染疫案件自4月20日出現不明感染源，而後演變成諾富特飯店群聚事件，確診者除涉及國內外籍機組員、防疫旅館員工及同住家人，其足跡更遍布雙北、中、南台灣。以最先確診的案1078、1079為本國籍50多歲及60多歲男性為貨機機組員，過去曾至美國執勤，原懷疑為境外移入事件，隨其他確診案例曝光，案情翻轉。

▲華航諾富特飯店爆發機師與員工群聚感染，中央疫情指揮中心匡列住宿員工居家隔離。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲諾富特飯店。（圖／記者沈繼昌攝）

另外，同航空公司1名印尼籍40多歲男性貨機機師，至澳洲執勤時確診，其家人案1090、案1111為兒子及女兒，機師同事案1091也相繼確診，並爆出台北清真寺活動史。截至5月2日包含澳洲確診機師在內，還有案1078、1079、1091、1092、1101、1102、1105、1122及案1100等共10名機師確診，機師同住家人共8名確診。

此外，諾富特飯店自4月29日爆出房務主管案1120確診後，30日又再爆出3例飯店員工染疫（案1127至案1129），皆為機場防疫旅館員工，5月1日迄今，又接連出現5名本土確診案例，分別為案1102機師的2名子女（案1133、1137）及案1129諾富特飯店60多歲女房務主管的3名家人（案11134、1135、1136），另有一名飯店承包商為本國籍40多歲男性於5月2日確診。

▲▼華航機師罷工，機師示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航機師示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

接著，5月4日新增2名華航機組員確診，（案1153、1154），其中，案1153機師曾於4/22施打第一劑AZ疫苗，仍在5/1發病後確診，也成為國內首起接種AZ疫苗後仍染疫的個案。而案1154曾於4月29日接觸案1153，兩人同行至飛鏢運動酒吧，也是國內首例染疫的空服員。

5月8日再公布2名新增病例，為50多歲機師與家人（案1183、1184），案1183為曾接觸違規赴飛鏢運動酒吧機師（案1153）的模擬飛行教官；5/10日再新增3例本土及1例感染源調查中之確診者，為諾富特飯店司機（案1186），曾載過案1128及1129，一名華航機師（案1187）曾與案1183搭乘同一班接駁車，推測為感染源、本土感染可能性高，還有2名為機師案1105的同住家人（案1199、1200）。

目前華航、諾富特群聚共累計35人確診，家庭群聚也曾至8起，共12名機師確診（不含澳洲確診的印尼籍機師）、1名空服員、6名諾富特員工、1名外包商及14名家人染疫。

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