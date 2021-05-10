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染疫機師足跡6天後才公布　里長罵陳時中「把消息蓋住」：根本太上皇

▲▼全聯內湖星雲門市。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

▲全聯內湖星雲門市。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心10日公布最新確診案1187足跡，以及補充案1184足跡，分別為台北福華飯店七賢吧、台北市餡老滿南港店和全聯福利中心內湖星雲門市。對此，台北市衛生局疾管科長余燦華表示，上述地點皆已經完成清消。不過，北市清白里長陳東源怒批，政府把消息蓋住，被掀開才來講，確診者不只到過全聯，還有其他地方，但他卻不能講，這樣反而讓人更慌恐。

中央流行疫情指揮中心10日公布最新足跡，案1184曾於4日下午約3時至4時，到位在內湖星雲街的全聯福利中心內湖星雲門市；而案1187則於3日約晚間6時30分至8時到台北福華大飯店七賢吧，4日約晚間6時30分至7時30分到餡老滿南港店。

余燦華10日受訪時表示，全聯星雲門市已於8日上午完成消毒，餡老滿南港店、福華大飯店七賢吧則在9日晚間做完內部消毒、10日上午做外部消毒。

面對中央公布案1184最新足跡，其中包括全聯星雲門市。內湖區清白里長陳東源10日受訪時怒批，不只有這個地方，而且4日去過全聯，現在都10日了，已經過一週了，這速度非常扯，發生事情就應該要補破網，結果這樣反而讓人更慌恐，「哪有政府是這樣的！」

陳東源表示，自己想進一步確認足跡或消息，但是區公所說不知道，北市府也說不知道，現在中央才突然公布，「就只有陳時中知道，好像太上皇帝！」沒有人這樣搞，政府是要保障人民生命財產安全，結果卻把消息蓋住，被掀開了才講。

陳東源爆料，「這裡不只全聯，還有其他地方啦！」里民們都知道，但他也不敢講，只能等中央公告，然而政府真的很扯，6天前的事情，大家都去購物完了，現在講有什麼用呢？

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