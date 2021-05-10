新警棍無法裝破窗尾蓋！遭諷「又買錯裝備」網狂酸…警政署回應了

▲有網友PO文指出，新款警棍沒地方裝破窗尾蓋。（圖／翻攝自臉書《靠北警察》）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

日前有網友在臉書粉絲專頁《靠北警察》發文，表示後勤警員新發的警棍「沒有地方可以裝破窗尾蓋」，引發網友熱議，還有人狂酸，「公發警棍是檢查用的好嗎，誰在給你使用破窗尾蓋」。對此，警政署回應了！

臉書粉絲專頁《靠北警察》6日一篇PO文指出，「後勤新發的警棍有一個很大的問題，就是『沒有地方可以裝破窗尾蓋』，沒有警棍搭配要怎麼使用破窗尾蓋？我一點概念都沒有。難道以後要破窗要把這顆拿起來用丟的，以後常訓改練投九宮格？」。

該篇文末更忍不住調侃，「我在想，該不會是我們偉大的警政署長官又買錯裝備了吧...？」，附圖還刻意將破窗尾蓋的照片製作成黑白遺照，標註「2017-2021」生卒年份，相當諷刺。

不少網友看到文章後紛紛留言，「買錯東西又不是一次兩次三次四次而已，放寬心」、「長官一定不會買錯！頂多是加強訓練而已！」、「反正是你在破窗 又不是他在破窗」、「公發警棍是檢查用的好嗎，誰在給你使用破窗尾蓋」。

對此，警政署回應，「採買新款是為了減輕外勤警察攜帶裝備重量」，並說明新舊款警棍的差別，舊款（含尾蓋）長度為21+2吋，材質為鋼質，重量為650公克，至於新款則是21吋長，以合金鋼製成，重量為515公克，較舊款輕盈135公克。