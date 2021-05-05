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惡搞叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口　「比對姓名」才驚覺出事了

▲▼惡搞叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口　「比對姓名」才驚覺出事了。（圖／翻攝自社團／外送員的奇聞怪事）

▲10多名熊貓外送員擠在校門口，卻遲遲不見有人出面領餐。（圖／翻攝自社團／外送員的奇聞怪事）

網搜小組／柯沛辰報導

一名女網友發文控訴，她的先生擔任外送員辛苦送單，不料4日竟遇到有人惡作劇，讓10幾名外送員在某所學校側門前苦苦守候。當時外送員們發現訂餐的都是同一人，直覺不對勁，後來果真全數遭惡意棄單，餐廳總計上萬元，讓他們不禁直呼「浪費大家時間」。

原PO在臉書社團「外送員奇聞怪事」控訴，當時丈夫接到一位署名「謝學生」的訂單，將餐點送往指定的學校側門，怎料到場後才發現，早有數名同業在等候，後來看著「熊貓們載著飲料、蔥油餅、泰國蝦、星巴克及麥當勞，一個接著一個來，大家一起等，就知道不對勁了...」

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原PO指出，外送員們發現，訂餐的都是同一人，叫做「謝學生」，但餐點總計破萬元，遲遲見不到有人出面領取，最後所有人只好帶著怒火分食。為此，她也在文中痛批，這張是遠單，訂餐者根本是惡作劇屁孩，「你知道你浪費多少人的時間嗎？你覺得捉弄人好玩，反正不用付錢？」

▲▼惡搞叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口　「比對姓名」才驚覺出事了。（圖／翻攝自社團／外送員的奇聞怪事）

▲外送員相互確認訂餐者姓名，發覺都是同一人，心中馬上有了不好的預感。（圖／翻攝自社團／外送員的奇聞怪事）

許多網友紛紛留言，「支持平台對學生提告」、「小孩子教育真差，道德規範都沒有」、「為什麼一個帳號可以同時點那麼多次餐」、「現在的垃圾學生不是一般的多」、「實名制就沒這個問題了」、「確定是惡作劇就直接通報教務處，叫警衛把教官老師請出來！」

不過，也有其他外送員指出，「之前也遇過一個取名『張警察』的人，幾個禮拜內惡意棄單好幾次，都要求往墳墓送，所以這次可能不一定是學生所為」、「感覺是故意要抹黑給學校跟學生」、「往好處想，就是賺到食物跟飲料」掀起熱議。

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