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社會 社會焦點 保障人權

外送員等太久與店家口角　中山長髮妹勸「大家都很辛苦」反遭猛撞

記者陳俊宏／綜合報導

台北市一名外送員因不滿等餐等太久，和店家發生口角，結果一名長髮女路人勸阻，他反而用肩膀撞擊對方，還一度想騎機車撞人，所幸被熱心民眾拉下來摔車。被害人事後不接受外送員鞠躬道歉，驗傷後決定提告。

《東森新聞》報導，事發於1日晚間8時多，地點位於中山區南京西路一間飲連鎖料店，當時天氣好熱，飲料店前大排長龍，其中站在前方的外送員火氣也不小，拿到飲料後直接一把抓，頭也不回，就在離開店面時，用右肩膀刻意撞擊長髮妹，讓對方踉蹌、險些站不穩。

外送員等太久與店家口角　中山長髮妹勸「大家都很辛苦」反遭攻擊。（圖／東森新聞）

▲▼外送員取餐離去時，用肩膀大力撞長髮妹。（圖／東森新聞）

外送員等太久與店家口角　中山長髮妹勸「大家都很辛苦」反遭攻擊。（圖／東森新聞）

當時外送員立即遭女子攔下，沒想到他還企圖用機車衝撞，幸好旁邊見義勇為的民眾發現，緊急把人拽了下來。女子腳扭到，手部有擦傷，幸好沒有大礙。

被害人表示，外送員等很久，就生氣凶店員，「我們就跟他講說，大家都很辛苦，你沒有必要凶人家」；然後他拿飲料出來刻意很大力撞她一下，還催油門要撞她，差一點撞到，被別人制止才摔車。

事後警方清查，原來外送員疑似忙著送餐，但店內飲料單數太多，拖延到時間，「你們快一點，我要忙著趕單」，先跟店家發生爭吵；業者則說，「不好意思，等我們一下。」旁邊的長髮妹看不過去幫忙勸導，反而被出氣。

外送員坦承，他真的有撞小姐，但自己被一名先生拉倒，「小姐一直大小聲對我，其實我真的有點故意，我就是這樣肩去撞到她。」他摔車後腳也受傷，一跛一跛鞠躬道歉。但女子不接受，驗傷後提告傷害。

▼被害人還原事發經過。（圖／東森新聞）

外送員等太久與店家口角　中山長髮妹勸「大家都很辛苦」反遭攻擊。（圖／東森新聞）

外送員等太久與店家口角　中山長髮妹勸「大家都很辛苦」反遭攻擊。（圖／東森新聞）

▲▼外送員忍著腳傷，鞠躬向長髮女子道歉。（圖／東森新聞）

外送員等太久與店家口角　中山長髮妹勸「大家都很辛苦」反遭攻擊。（圖／東森新聞）

▼外送員騎車離開。（圖／東森新聞）

外送員等太久與店家口角　中山長髮妹勸「大家都很辛苦」反遭攻擊。（圖／東森新聞）

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