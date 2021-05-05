前男友變心想給個教訓　沙嗲加「氰化鉀」意外毒死外送員10歲兒

記者李振慧／綜合報導

印尼西爪哇省近來發生一起誇張案件，一名25歲女子為了報復變心的前男友，在沙嗲中下毒並請外送員送去對方家中，沒想到前男友拒收可疑包裹，外送員聯絡不到人只好把餐點帶回家，結果10歲兒子吃下肚竟被毒死。

日惹班圖爾縣(Bantul)警方表示，涉案女子娜妮(Nani)來自西爪哇省瑪查冷卡縣(Majalengka)，上月25日她把在網路上買到的氰化物添加在沙嗲中，再透過外送員想將加料沙嗲送給身為警察的前男友托米(Tomy)，因為對方變心近來另娶別人。

不知情的外送員從娜妮手中接到包裹，被告知要送給一名叫哈米德(Hamid)的人，然而他抵達托米家發現這裡沒有這個人，托米與妻子也不願收下可疑包裹，他只好把食物帶回家和家人一起享用，因為他沒有沾加料沙嗲醬就吃，所以安然無事，然而妻子與10歲兒子因為有沾醬，後來身體不適被送到醫院，導致小兒子身亡。

娜妮表示，她和朋友R訴苦情傷，對方建議她上網買氰化物，添加在食物中讓托米吃下，還稱吃下這種添加物只會讓人腹瀉，可以藉此給對方一個教訓，所以她上網想要訂購氰化鈉，沒想到收到的卻是毒性更高的氰化鉀。警方目前正在尋找朋友R的下落，娜妮則被控預謀殺人罪，罪成將面臨無期徒刑或20年刑期。

▼外送員因為沒沾醬意外逃過一劫，沒想到兒子卻送命。（圖／示意圖／達志影像）