千鈔放門口！外送員「一看是假鈔」客回應傻了　網轟報警：弄死他

▲客人付假鈔，還避不見面，顯見狀況不單純！（圖／翻攝爆怨2公社）



網搜小組／劉維榛報導

台中一名男網友在臉書《爆怨2公社》透露，某日凌晨收到一張185元的宵夜訂單，客人備註自己不在家，因此把錢放在門口，「1000元已放入黑色塑膠袋裡」。然而，原PO檢查千元鈔票時，發現根本是假鈔，氣得質問客人，竟得到「那是我路上撿的」的答案，引發大批網友狂勸原PO報警。

從照片可見，千鈔後方出現「魔術銀行九十X年印製」的文字，明顯是假鈔。原PO傻眼詢問，「你那張太假了，一看就知道是假鈔，看你要不要取消訂單？」客人也隨即回應，「真的嗎？那是我路上撿的，幫我取消！」面對這荒謬的狀況，也讓原PO臭罵，「真的不要搞外送員捏。」

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文章曝光後，大批網友火了，「不在家怎麼放錢在袋子裡？叫完外送就出門，那幹嘛要叫外送，根本故意」、「真的很可惡，拿假鈔消費就犯法了」、「撿到錢就是侵占，再拿假鈔消費就是擾亂金融，直接報警吧」、「你沒報警間接害到下一個人了」、「是不是因為知道是假鈔，所以不敢當面取餐付錢，有夠垃圾」、「我覺得這就是賭外送沒注意看吧，這真的有夠扯的」、「報警處理弄死他」。

▲雙方對話曝光，原PO機警取消訂單！（圖／翻攝爆怨2公社）



事實上，2月時高雄也曾出現「魔術印製廠」的假鈔，一名男子到檳榔攤買東西，但店家發現是假鈔後，便氣得報警。當時苓雅分局立即成立專案小組，並調閱近期以相同手法使用仿真鈔票購物之詐騙案件，查出另有其他2家商家受害，立刻彙整相關資料，報請臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦。

▼網友懷疑客人是慣犯！（圖／翻攝爆怨2公社）

