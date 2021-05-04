超商狂訂「30項商品」4千元！要求送上樓　外送員怒：把外送當貨運

▲外送。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

外送不只可以送美食，還可以送日常生活用品，一名外送員日前接到一筆超市訂單，一打開竟然看到滿滿的購物清單，訂單內容超過30項商品，讓他超傻眼「把外送當貨運叫」，訂單總共4千多元，要送到大樓10幾樓，「要轉單轉到死吧」，不少網友看到後也覺得超誇張，「這是整人吧！」

該名外送哥在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，接到一筆超市單，裡面有超過30樣的商品，有飲料、水、泡麵、零食等，總價近4千元，「這種超市單就是要轉單轉到死吧，把外送當貨運叫」，且對方還要求將這些商品送上10幾樓，原PO看到後，二話不說跟派單員表示自己機車拋錨要求拉休。

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外送員還透露，他看取餐時間已經延到半小時以上，代表不少人看到後都轉單，「浪費時間，拉休回家睡覺才是正解」。

▲客人點了一大堆商品，並要求送上樓。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

對此，網友們都認為，這根本就是在整人，「中元普渡嗎」、「是把外送員當超人嗎」、「不知道一個禮拜後拿到這些東西了嗎 」、「這送完車都拋錨了」、「自私無極限，把外送當成開私家車的司機」、「這單應該接到就秒轉吧，根本深海大炸彈」、「貪小便宜是台灣最美的風景」。

訂單中有一個私密處清潔的商品，就有網友笑說，「點這麼多只是想掩蓋那個私密處潔護噴霧吧？」也有網友指出，這是外送平台的問題，「應該要設定重量限度，單方面責怪消費者好像也怪怪的」。