　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商狂訂「30項商品」4千元！要求送上樓　外送員怒：把外送當貨運

▲▼外送,外送平台,外送員,外賣,。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲外送。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

外送不只可以送美食，還可以送日常生活用品，一名外送員日前接到一筆超市訂單，一打開竟然看到滿滿的購物清單，訂單內容超過30項商品，讓他超傻眼「把外送當貨運叫」，訂單總共4千多元，要送到大樓10幾樓，「要轉單轉到死吧」，不少網友看到後也覺得超誇張，「這是整人吧！」

該名外送哥在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，接到一筆超市單，裡面有超過30樣的商品，有飲料、水、泡麵、零食等，總價近4千元，「這種超市單就是要轉單轉到死吧，把外送當貨運叫」，且對方還要求將這些商品送上10幾樓，原PO看到後，二話不說跟派單員表示自己機車拋錨要求拉休。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外送員還透露，他看取餐時間已經延到半小時以上，代表不少人看到後都轉單，「浪費時間，拉休回家睡覺才是正解」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲客人點了一大堆商品，並要求送上樓。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

對此，網友們都認為，這根本就是在整人，「中元普渡嗎」、「是把外送員當超人嗎」、「不知道一個禮拜後拿到這些東西了嗎 」、「這送完車都拋錨了」、「自私無極限，把外送當成開私家車的司機」、「這單應該接到就秒轉吧，根本深海大炸彈」、「貪小便宜是台灣最美的風景」。

訂單中有一個私密處清潔的商品，就有網友笑說，「點這麼多只是想掩蓋那個私密處潔護噴霧吧？」也有網友指出，這是外送平台的問題，「應該要設定重量限度，單方面責怪消費者好像也怪怪的」。

ET快訊
《全明星》郭彥均還原「爆粗口真相」　吼到聲帶受傷
買台積電放到忘記　「8萬變120萬」賺翻
長榮恐爆天價賠償！傳日本船東提共同海損　長榮回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午連假客運超強優惠攻略　揪滿4人北花來回「1人只要250元」

超商狂訂「30項商品」4千元！要求送上樓　外送員怒：把外送當貨運

3嫩妹「釣蝦1小時」戰績慘烈！大叔神出手...結局羨煞網：學起來

染疫機師曾到店內　飛鏢運動酒吧：這兩天停業大動作消毒

基隆長庚5日起「暫停病房探病」　陪病採實名制限1人

課堂上「手指給兒子吸」！媽箭步伸手驚動園長　發文討拍：好委屈

路過屏東飲料店！他一看「藍色招牌」秒流淚　網驚哭：竟然還有

桃園市疫情列「紅標」警戒　「危險期」至5／16第一個檢查點

防疫難神仙也做不到！陳時中「那是形容詞」：重點是大家一起來

環保署3年抓到4業者「偷排空汙」偵辦28人　追繳4億空汙費

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

端午連假客運超強優惠攻略　揪滿4人北花來回「1人只要250元」

超商狂訂「30項商品」4千元！要求送上樓　外送員怒：把外送當貨運

3嫩妹「釣蝦1小時」戰績慘烈！大叔神出手...結局羨煞網：學起來

染疫機師曾到店內　飛鏢運動酒吧：這兩天停業大動作消毒

基隆長庚5日起「暫停病房探病」　陪病採實名制限1人

課堂上「手指給兒子吸」！媽箭步伸手驚動園長　發文討拍：好委屈

路過屏東飲料店！他一看「藍色招牌」秒流淚　網驚哭：竟然還有

桃園市疫情列「紅標」警戒　「危險期」至5／16第一個檢查點

防疫難神仙也做不到！陳時中「那是形容詞」：重點是大家一起來

環保署3年抓到4業者「偷排空汙」偵辦28人　追繳4億空汙費

日本「櫻島火山」隔9日再噴發！噴煙衝破1700公里高空　2航班停飛

放乾燥花竟招爛桃花！客廳風水10禁忌一次看　掛裸女圖小心事業GG

轉個角度空間變2倍！「不拆格局」也能改出流暢動線　風水一併改

宅男女神PO美照辣擠北半球…「右胸一片黑影」疑走光！　急澄清

楊冪下戲秒換深U辣妹私服！　片場疾走「胸前波動」網一看全暈了

李千那「戴帽子＋口罩」被狂看！　等紅綠燈被搭訕…與嫩弟聊起來

遠雄人壽購地回扣案買賣雙方都涉收佣　建商老總A2.6億遭搜索

端午連假客運超強優惠攻略　揪滿4人北花來回「1人只要250元」

菲國外長飆髒話「滾出去！」　陸外交部：搞麥克風外交破壞互信

7天確診數狂飆1200％！尼泊爾慘遭印度波及　變種病毒「衝」過去了

生活熱門新聞

北北桃疫情拉警報！台北市「共11人確診」亮紅燈

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

全台中獎！梅雨季首道鋒面周三到　「連下3天」地區曝

全台病例分布圖曝　新北「由橘轉紅」

12星座「心裡只有你」的鐵證！網羞喊：一放假就黏著

水電工足跡曝光！曾去蘆洲2地點

蘆洲某補習班突停業！教育局證實：與確診者足跡太近

好市多1商品復活！網：一直買好邪惡

酸「飯店26K學徒」不如去超商！反被砲翻

更多熱門

相關新聞

外送員等太久與店家口角　中山長髮妹勸阻反遭猛撞

外送員等太久與店家口角　中山長髮妹勸阻反遭猛撞

台北市一名外送員因不滿等餐等太久，和店家發生口角，結果一名長髮女路人勸阻，他反而用肩膀撞擊對方，還一度想騎機車撞人，所幸被熱心民眾拉下來摔車。被害人事後不接受外送員道歉，驗傷後決定提告。

訂19杯沒買袋子「外送員自掏腰包」　同行嘆養壞客人

訂19杯沒買袋子「外送員自掏腰包」　同行嘆養壞客人

五一勞工遊行吼心聲　外送員送「薪資提糕」喊加薪

五一勞工遊行吼心聲　外送員送「薪資提糕」喊加薪

提巨桶水爬4樓！外送見「235元硬幣海」火了

提巨桶水爬4樓！外送見「235元硬幣海」火了

外送員傷勢曝　為這句話保全怒持鐵條攻擊

外送員傷勢曝　為這句話保全怒持鐵條攻擊

關鍵字：

外送員超市外送員的奇聞怪事

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

北北桃疫情拉警報！台北市「共11人確診」亮紅燈

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

李千那、是元介「根本沒分手」

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

見野生哈士基！網：以為戴安全帽

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面