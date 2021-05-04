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社會 社會焦點 保障人權

恐怖外送員嗆飲料店！年輕妹勸「大家都辛苦」竟遭騎車衝撞

記者柯沛辰／綜合報導

台北市一名外送員1日不滿中山區某飲料店準備太久，在櫃檯大小聲。一旁年輕女顧客看不下去，出聲勸導，怎料外送員竟故意撞擊肩膀，還企圖騎車衝撞，所幸熱心民眾及時拉下人，最後僅外送員摔車受傷。

根據《東森新聞》報導，當時外送員拿取飲料後，氣沖沖往店外走，最後一刻卻故意用右肩猛撞女顧客，讓對方踉蹌、險些站不穩。女顧客覺得莫名其妙，立刻追上去理論，不料外送員竟打算騎車衝撞，所幸一旁民眾看不下去，衝上去把人拉下來，才沒讓衝突擴大。

▲▼恐怖外送員嗆飲料店！年輕妹勸「大家都辛苦」竟遭騎車衝撞。（圖／東森新聞）

▲年輕女顧客還原整個過程。（圖／東森新聞）

女顧客還原現場，指外送員不滿等了一陣子，在櫃檯發脾氣兇店員，她看不下去，忍不住勸阻「大家都很辛苦，你沒有必要兇人家」，結果外送員拿到飲料後，先是刻意大力撞她，又騎車催油門要衝撞，讓她驚魂未定，手也擦傷、腳扭傷。

原來，當時外送員在櫃檯咆哮「你們快一點，我要忙著趕單」，但由於顧客太多了，店員頻頻道歉「不好意思，等我們一下」，怎料外送員仍持續飆罵，才讓一旁顧客看不下去制止。

▲▼恐怖外送員嗆飲料店！年輕妹勸「大家都辛苦」竟遭騎車衝撞。（圖／東森新聞）

▲外送員刻意用右肩撞擊女顧客。（圖／東森新聞）

事後，外送員受訪時坦承，「對，我真的是撞那個小姐沒有錯，但另一個先生拉住我，把我整個拉倒！」他說，剛剛那個小姐一直大小聲對我，其實他是真的有點故意，但事後腳也受傷。

警方到場後，外送員自知理虧，拖著傷勢一跛一跛向女顧客致歉。不過，女子不接受，將到醫院驗傷、提告傷害。

▲▼恐怖外送員嗆飲料店！年輕妹勸「大家都辛苦」竟遭騎車衝撞。（圖／東森新聞）

▲警方火速抵達現場。（圖／東森新聞，下同）

▲▼恐怖外送員嗆飲料店！年輕妹勸「大家都辛苦」竟遭騎車衝撞。（圖／東森新聞）

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