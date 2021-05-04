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雙北警局長餐會遭潑蟑螂　賴士葆：治安敗壞程度可登上世界奇聞了

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市大安義警大隊臥龍中隊昨日晚間於中山區餐廳餐敘，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁及數位北市議員、立委都在場，不料席間2名黑衣人向餐廳2樓櫃台前潑灑大量蟑螂後逃逸。對此，國民黨立委賴士葆5日在臉書批評，台灣黑道剽悍誇張的挑釁行徑讓人瞠目結舌，已經到目無法紀的地步，這幾天治安敗壞和黑道猖狂的程度已經可以登上世界奇聞了。

賴士葆表示，黑道早已目中無警，看看松山分局之亂，事實證明黑道集體侵門踏戶到警局尋仇踢館施暴，警察閃躲，不敢聲張，只求息事寧人，不只放縱嫌犯，還與黑道握手言歡上演大和解。「警察展現空前懦弱無能，不敢彰顯公權力，警紀渙散低落到連黑道都瞧不起警察。」

「難怪徐國勇在潑蟑事件之後，發文譴責暴力，重申要警方嚴正執法，展現公權力，不讓犯罪逍遙法外，以維護社會秩序與安定。」賴士葆認為，這番話是語重心長，字字珠璣，社會大眾都心有戚戚焉，因為松山分局呈現的就是不敢嚴正執法、不敢彰顯公權力、讓犯罪者逍遙法外。

對於行政院長蘇貞昌宣示絕不容忍黑道的行為，賴士葆表示，但請教總統蔡英文、蘇貞昌，為何可以容忍黑道長年寄生民進黨黨部？8年前，蘇貞昌曾說「民進黨雖窮，但更不容黑道染指」，現在民進黨全面執政之後，黑道與民進黨卻共生共榮，分享資源利益，日益坐大。

賴士葆說，連民進黨自己都承認沒有落實排黑條款，甚至將入黨資格從2年下修為1年，讓各派系爭相灌水吸納樂於攀附的黑道，讓人頭黨員浮濫。

「黑道紀律嚴明，利於操作動員，為了拚初選勝出，求助黑道變成必要之惡。」賴士葆猜測，換言之，民進黨的公職初選能否勝出，黑道勢力動見觀瞻，握有行政資源的民進黨與黑道關係就這樣水乳交融，密不可分。「現在蔡英文要改革，只是當黑道已經成為民進黨組織的一部份，要怎麼傷筋動骨的切割。」

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