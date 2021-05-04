收集上千隻「櫻桃紅蟑」成本低　網購花不到千元可超商取貨

▲拍賣網站就有賣櫻桃紅蟑，花100元能買到上百隻。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

北市警察局長陳嘉昌、新北局長黃宗仁與多名議員、立委，3日晚間出席義警餐敘，席間卻突然闖進2名黑衣人朝大廳櫃台潑灑上千隻蟑螂後逃逸，引發外界熱議，網路上更掀起討論串，不少人更好奇，如何在短時間內收集這麼多蟑螂，頻詢問「哪裡可以買蟑螂？」而在搜尋後發現，拍賣網站就有在賣，花100元能買到上百隻，還能超商取貨。

台北市中山區鉅星匯國際宴會廳3日舉辦警界餐敘，包括雙北市警局長在內共有近700人出席，卻有2名黑衣人跑到2樓櫃台處，潑灑2大包活蟑螂鬧事逃逸。中山分局、台北市刑大及刑事局幹員成立專案小組，目前已掌握4男1女犯嫌身分，正追查到案中，另調查發現，現場遭潑灑的是「櫻桃紅蟑螂」。

▲2名黑衣人3日晚間7時24分在婚宴廣場「鉅星匯」潑灑2大袋蟑螂後逃逸。

▲▼賣家販售櫻桃紅蟑螂。（上圖／翻攝自蝦皮購物、下圖／翻攝自Yahoo!奇摩拍賣）

要取得大量蟑螂並不難，透過網購通路就能買到，在拍賣網站打上「蟑螂」關鍵字搜尋，就有一堆相關賣家資訊，販售蟑螂品種包括櫻桃紅蟑螂、馬達加斯加蟑螂、杜比亞蟑螂等，卵、幼苗、成蟲都有，主要作為寵物飼料，例如櫻桃紅蟑螂就是爬蟲類如蜥蜴、昆蟲類如蜘蛛、蠍子的最愛，是攝取高蛋白營養來源，也是刺蝟、蜜袋鼯等的最佳飼料。

由於櫻桃紅蟑螂可大量繁殖，成本低，販賣價格相對便宜許多，在蝦皮拍賣或Yahoo!奇摩拍賣搜尋「櫻桃紅蟑」、「櫻桃紅蟑螂」，賣家多以100元一次大批出售，根據其中一家販售商品說明來看，櫻桃紅蟑螂分為SS、SS、L、LL等4種尺寸供選購，以體型最小SS約0.3～0.5公分大小為例，100元可買到約600～750隻；體型最大約2公分的，100元則可買到約100～150隻，一次購買最少100隻起跳，還可超商取貨。

據了解，現場員警觀察這些被潑灑的蟑螂，每隻蟑螂約有一個指節大，而100元可購買約250隻、1.5公分大的紅蟑，換算下來，花不到1000元就能收集到上千隻。