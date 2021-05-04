天道盟主鐵霸春酒百桌！「鉅星匯」黑白兩道捧場　昔江湖情資站

▲鉅星匯前身錦華樓，曾經是警界、政界最愛的江浙餐廳之一，後由吳政男接手改成婚宴會館。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市知名婚宴廣場「鉅星匯」，由老闆吳政男在2019年斥資1.6億元接手，一改原本「錦華樓」江浙菜的作風，改以婚宴會館的方式重新營業，資深刑警也比較接手前後不同，據了解，天道盟主鐵霸也曾經在鉅星匯席開百桌宴客。

位於新生北路上的婚宴廣場「鉅星匯」，在3日晚上7時許，遭2惡煞闖入大廳潑灑上千隻蟑螂，2煞與現場拍照的2共犯隨即快閃，搭乘另名嫌犯的黑色轎車逃離。而當時，臥龍義警中隊正在此舉辦餐宴，雙北市警局長、多名北市議員皆受邀出席。

據悉，天道盟盟主鐵霸，2月28日也於鉅星匯辦春酒，當天席開百桌宴客。資深刑警透露，鉅星匯的原址為「錦華樓」，由老闆夏照林經營超過40年，但在2018年不敵房租太高，走入歷史。

2019年時，蕭敬騰前老闆吳政男耗資1.6億，接手錦華樓，並將店名改成「鉅星匯」，從原本錦華樓賣的江浙菜，改成國際婚宴會館，是北市少數可以容納200桌以上的會館。

資深刑警表示，以前錦華樓客源主力，包括白道、警察以及政治人物，少有黑幫成員，但因場地較大，所以也偶有江湖人士選在錦華樓設宴，形成黑白兩道隔著包廂比鄰而坐，逐漸地，「江湖情報站」之名不脛而走。

但鉅星匯接手經營後，客源結構逐步改變，許多道上兄弟也紛紛到此辦餐會，且有時候陣仗之大，驚動警方多次前往蒐證。據了解，竹聯幫、四海幫以及天道盟，都曾在鉅星匯開桌宴客。

而原本行事風格相當低調的「鉅星匯」，這回因老闆吳政男疑與人有債務糾紛，造成惡煞上門潑灑蟑螂，再度躍上新聞版面。