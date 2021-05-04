潑蟑案19小時無人到案　王鴻薇批：警察被當軟腳蝦





▲北市議員王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

大安區臥龍義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁皆在場，席間突然有2名年輕人持上千隻蟑螂砸向櫃檯，引發外界熱議。台北市議員王鴻薇4日質詢時，詢問有無辦法限期破案？北市中山分局長許頌嘉卻語帶保留，僅說「還在努力。」且針對是否完全排除衝著陳嘉昌而來？許頌嘉也保守的說「不排除任何可能。」

台北市議員王鴻薇4日於台北市議會質詢時表示，3日晚間發生蟑螂之亂，讓外界相當震驚，因為現場有雙北警察局長，成為舉國矚目案件，發生至今有無任何嫌犯到場？北市中山分局長許頌嘉表示，目前鎖定特定對象，還在積極全力查緝中。

王鴻薇質疑，從3日至今已經發生19小時，也讓很多高層震怒，但這些人似乎無動於衷，到現在都沒人到案說明，有沒有辦法限期破案？許頌嘉僅表示，「還在努力中」，會盡全力查緝。讓王鴻薇痛批，「你不敢講可以限期破案！」而許頌嘉則回，「是。」

外傳此案與竹聯幫有關，許頌嘉說，要等到查緝到案才能完全釐清案情。被問到有無幫派分子涉案？許頌嘉表示，要到案才能確認，「不排除任何可能！」鎖定區域還是以北部地區為主，也不排除跟北聯幫有關。

王鴻薇表示，最近北聯幫很紅，前民進黨台北市黨部評委趙映光之子趙介佑就是北聯幫成員，會不會跟他有關係？許頌嘉回應，目前都還在了解，得查緝到案才能釐清，「不排除任何可能。」

關於犯案時間，許頌嘉說明，新北市警察局長黃宗仁於3日晚間7時24分離開餐廳，案件發生在晚間7時26分，而北市警察局長陳嘉昌則在晚間7時36分到場，潑灑蟑螂時，2位局長都不在現場。

王鴻薇質疑，「所以完全排除是衝著陳嘉昌來的嗎？」而許頌嘉則語帶保留的說，「不排除任何可能，還是要釐清，我們還在查。」目前刑事局已經介入，會全力打擊不法、制裁暴力，繼續努力。

王鴻薇痛批，雖然講繼續努力，可是24小時內卻沒人到案，就會讓別人覺得沒有努力，甚至還讓對方在外面繼續串供嗎？許頌嘉回應，不會，他們會全力以赴。

最後，王鴻薇強調，如果抓不到人，會讓人覺得臉上無光，到底北市能不能跟黑道幫派宣戰？24小時內一定要抓到人，現在竟然沒人到案，警察是被幫派當軟腳蝦嗎？因為幫派若真的害怕，至少會推小弟出去給交代，可是現在卻沒人害怕，是不是還有其他人替他們撐腰。

▼北市議員王鴻薇質詢中山分局長許頌嘉「潑蟑案」，19小時無人到案，批警察被當軟腳蝦。（圖／翻攝台北市議會直播）

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