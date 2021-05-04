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遭黃承國回嗆「背叛民進黨」　鄭麗文憂人身安全申請隨扈保命

▲▼國民黨團召開「謝長廷媚日賣台 蔡英文 蘇貞昌束手無策！」記者會，書記長鄭麗文主持。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團書記長鄭麗文。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委鄭麗文昨在記者會中指國策顧問黃承國有黑道背景，黃承國反嗆鄭「背叛民進黨」，對此，鄭麗文4日在臉書表示，昨天被公開點名嗆聲後，在總召費鴻泰及黨團同仁的堅持下，她申請了立法院的隨扈，保護自己的人身安全。

鄭麗文貼文指出，黃承國昨天在臉書提到「難道社會不是更應該鼓勵大家反省向上，讓社會更良善嗎？」那麼請黃承國辭去國策顧問一職、自行退出民進黨，率先發揮「周處除三害」的勵志精神，造福民進黨吧。

鄭麗文表示，吳怡農公開宣示要「向黑道宣戰」；蘇貞昌曾說，黑道要入民進黨「門都沒有」；蔡英文總統更曾表示要成立調查小組「肅清黑道」，但大家都知道，民進黨早已被黑道把持，甚至都進到總統府當國策顧問了，民進黨至今竟然還在扯謊欺騙民眾，為黑道洗白，

鄭麗文說，連蔡英文總統都不敢處理的黃承國，吳怡農真的敢處理嗎？吳怡農就是一個花瓶，他的肌肉也都是練假的，對抗黑勢力，連我都比他有肌肉。

鄭麗文批，民進黨代言人是黃承國這種人，民進黨「自甘墮落」是民進黨自己的事，但是，民進黨的價值，絕對不是台灣價值。

▼鄭麗文今天申請立法院隨扈。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

▲▼鄭麗文今天申請立法院隨扈。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

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