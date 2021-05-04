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歡慶母親節！新北運動聚點送好康　5月15日至運動中心消費抽獎

▲歡慶母親節！新北運動聚點送好康 5月15日至運動中心消費抽獎。（圖／新北市體育處提供）

▲歡慶母親節！新北運動聚點送好康，5月15日至運動中心消費抽獎。（圖／新北市體育處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

媽媽的健康關係著全家的幸福，為了感謝全天下的媽媽們，新北市政府鼓勵媽媽們一起動起來，保持身體活力與健康，即日起至5月15日，只要來新北市民運動中心進行消費，現場加入「新北運動聚點」LINE群友，就有機會參加抽獎，最大獎有媽媽心目中的完美管家「小綠吸塵器」，一台搞定全家。

體育處表示，新北市16座國民運動中心都有不同專屬的母親節優惠，三重國民運動中心有14款母親節舞動自由配課程，任選一組合送一門課程， 永和國民運動中心開設六種媽咪限量課程，每堂課只要50元，中和國民運動中心伸展瑜珈課程優惠99元。

▲歡慶母親節！新北運動聚點送好康 5月15日至運動中心消費抽獎。（圖／新北市體育處提供）

▲林口國民運動中心免費釋放壓力的瑜珈課程。

為鼓勵大家多多運動，即日起到5/15止，只要在運動中心消費，包括課程、游泳池與體適能或場地租借等，只要成為「新北運動聚點」LINE群友，並憑發票登錄表單，就有機會抽中多樣好禮，其中最大獎為媽媽的神隊友小綠吸塵器。

此外，還有免費體驗的活動，五股國民運動中心有免費曲線雕塑翹臀養成班，林口國民運動中心免費飛輪體驗課，林口國民運動中心免費釋放壓力的瑜珈課程；再搭配新莊國民運動中心免費的游泳體驗課程，新五泰國民運動中心親子或雙人購票（含1名女性），即可享有兩人同行，一人免費入泳館優惠。

各國民運動中心在母親節前夕推出優質、健康的活動課程選擇，鼓勵媽媽們透過運動保持體力與活力，希望媽媽們多利用，渡過快樂一天！即日起到5月15日前，有興趣的民眾可各運動中心官網及粉絲專頁查詢。

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