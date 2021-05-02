「道長」唸高職補校考上博士　潘政鵬憶亡父傳承造福鄉里

▲潘政鵬直到35歲的那一年，一個機會下考上崇右科技大學去就讀夜校，在楊桂杰老師（左）鼓勵指導下，一路的苦讀直到大學畢業。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

「師公」是潘政鵬當了25年道士、一般信眾對他的稱呼，如今又有人稱他為「博士道長」。新北市瑞芳侯硐、福隆應妙壇主三代世襲的潘政鵬道長，成為全國首位道長考上博士班的道長。他成為畢業於瑞工補校後，首位瑞工補校校友考上淡江大學博士生。

潘政鵬生長在猴硐礦坑地區，小時候家裡面生活並不富裕，父親是位專職道長、也是一位煤礦工，從小就耳濡目染父親說，孩子請做一個善良的人！蘿蔔乾是餐桌上永遠家常菜，過年後年糕發霉也是繼續吃著；他傻傻問起媽媽為什麼又是蘿蔔乾？在似懂非懂的年紀裡，哪曉得持家是一件很多麼辛苦工作！上了小學他才慢慢明瞭，原來家裡面兄弟、姊妹、所需經濟重擔都落在父親的肩膀上，難怪父親要身兼二職。

▲「博士道長」潘政鵬免費收驚回饋地方護佑地方民眾。

潘政鵬進入瑞芳國中就讀遇到導師周榮泰，老師說著潘政鵬小時候爸爸一樣的話，要做個善良的人多幫助他人！此時他心裡面已萌生了一個念頭，將來有成就必定回報家鄉，不是讀書材料潘政鵬選擇就讀瑞芳高工夜校建築科，展開的半工半讀的人生。

潘政鵬說，夜校生一直讓人有錯誤感覺就是（壞學生），夜校生的心是想分擔家裡面經濟重擔，讓家人可以少一點經濟壓力；他在高職半工半讀生涯裡面也讀書並不順遂，因英文、數學、理化忙的潘政鵬暈頭轉向，導致三年的夜校生活年年在補考，最後是以60.5分低空飛過畢業瑞芳高工補校，潘政鵬選擇暫不升學在19歲接下傳承重擔成為一名道士。

▲潘政鵬成為畢業於瑞工補校後首位瑞工補校校友考上淡江大學博士生。

潘政鵬直到35歲的那一年，一個機會下考上崇右科技大學去就讀夜校，在楊桂杰老師鼓勵指導下，一路的苦讀直到大學畢業，考上國立海洋大學海洋文化研究所，並發起善願出道壇免費收驚回饋家鄉。他的指導教授林谷蓉老師規劃努力準備繼續攻讀博士班，在2019年12月12日考上淡江大學管理科學學系博士班；2021年4月27日獲選為瑞芳高工傑出校友，潘政鵬內心深處感動萬分。

潘政鵬在生活條件有限家庭裡面，唯有自己學會早熟、獨立成長改變生活也才有能力去幫忙家鄉人事物、人生不要妄自菲薄，或許在若干年後，在自己熟悉領域裡面衝出一片天地，他成為畢業於瑞工補校後首位瑞工補校校友考上淡江大學博士生。

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