好消息！柔道童昏迷15天腦壓漸復　爸盼集氣：今年母親節最棒禮物

▲台中7歲柔道童腦壓下降到28mmHG。（圖／翻攝自黃爸爸臉書）

記者鄧木卿、唐詠絮／台中報導

台中7歲黃姓男童4月21日遭柔道教練及學長重摔27次「瀕腦死」，進入醫院急救後，至今已經邁入第15天，黃爸爸去祈求白沙屯媽祖，在大家的加油集氣祈禱下，腦壓雖逐漸降低，已經回復到28mmHG，4日他在臉書告訴網友們這個令人振奮的好消息，更希望兒子清醒，這也是今年過母親節最棒的禮物。

▲黃爸爸祈求白沙屯媽祖。（圖／翻攝自黃爸爸臉書）

黃爸爸3日接受電訪時表示，最近白天都去上班，晚上去陪兒子2小時，跟他說話為他加油打氣，白天則是由媽媽照護，腦壓已經降低到40 mmHG，兒子堅強的求生意志力感動了上天，現在就希望一天天進步醒來跟他說說話，抱抱他。

▲黃母最希望兒子能恢復清醒送他母親節禮物。（資料圖／記者鄧木卿攝）

黃爸爸在臉書上po文指出，4日兒子腦壓已經降到28mmHG，離25 mmHG標準指數已經很接近，現在唯一能做的就是為他加油，但是昏迷指數仍是三，所以更需要大家的力量，看到大家的留言真的很感動。他說，這些溫暖的祈福留言，如同大家來到帷帷身旁訴說，「我們都在為他集氣祈福」，讓他充滿了滿滿的福氣與勇氣。

▲黃爸爸祈求白沙屯媽祖。（圖／翻攝自黃爸爸臉書）

▼黃爸爸全文如下：

瑪力歐的鐵粉：

爸爸在臉書上請關心的阿伯、伯母、叔叔、阿姨、哥哥、姐姐、弟弟、妹妹們為你祈福集氣，看到大家的留言真的很感動，這些溫暖的祈福留言，如同大家來到你身旁告訴著你：我們都在為你集氣祈福，讓你充滿了滿滿的福氣與勇氣。

這些留言爸爸在探房時間會唸給你聽，讓你知道有非常非常多很關心你的網友們都在等待著你康復。

看完這些留言爸爸很感動，真誠的謝謝大家一直關心著兒子，這份溫暖我們會一直放在心中。謝謝謝謝大家。

期間也有好幾位素昧平生的善心人士親自到醫院來關心兒子，很感謝你們的付出與行動，我們非親非故，但是你們願意花時間來為他祈福，真心的謝謝你們。

這兩天有很多網友私訊爸爸，很關心他這兩天的情況，今晚腦壓指數降至28，（標準指數25）但是昏迷指數仍是三，所以更需要大家的力量。

懇求大家能不能繼續不間斷的幫他按集氣，加油祈福。他很努力也很勇敢，有大家每天都來關心著，讓他很努力的每天進步一些，謝謝大家，很幸福有你們的集氣祈福與關心。

爸爸也到白沙屯媽祖跟媽祖祈求讓你早日康復，很感恩白沙屯媽祖婆的幫忙，我們會繼續加油努力，讓你康復，實踐我們之間的諾言。這期間很感謝豐原署立醫院醫療人員們對兒子的用心照護，辛苦了。

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