北部出現本土疫情　潘孟安籲鄉親落實防疫措施

▲北部出現COVID-19本土疫情，屏東縣長潘孟安籲鄉親落實防疫措施。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近期國內新增COVID-19本土案例，中央流行疫情指揮中心公布確診者足跡跨及多縣市，屏東縣政府衛生局提醒縣民，進入八大場所應落實戴口罩的防疫規定，若未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法最高可裁罰新臺幣1萬5千元罰鍰。

衛生局長施丞貴並呼籲民眾到人潮眾多場域，如觀光景點、商圈、大型集會活動務必全程佩戴口罩，不邊走邊吃，不要求試吃，勤洗手，並配合場所防疫相關規定，降低社區感染風險。

因應北部防疫旅館員工染疫事件，屏東縣疫情指揮中心針對屏東縣轄內防疫旅館進行總體檢，強化防疫旅宿查核，督導業者落實清潔消毒作業，及加強人員教育訓練及管理。

衛生局表示，除持續落實醫療院所探(陪)病管制、住宿型機構探視需預約採實聯或建議視訊方式，社區據點實名制及共餐保持社交距離或外帶，至托嬰中心及公共家園參訪應採預約制，接送孩童前後需手部消毒，家長不入內，大眾運輸站及旅宿業加強消毒頻率等防疫措施，辦理活動事前需風險評估，規劃防疫配套措施，1000人以上活動防疫計畫送衛生局審查外，並籲請民眾若出現發燒、呼吸道或腸胃道等疑似症狀應佩帶醫用口罩並盡速就醫，就醫時主動並確實告知旅遊史、職業暴露及身邊是否由其他人有類似症狀，也請轄內醫療院所，提高警覺加強TOCC問診，強化感染管制措施，落實通報轉介及採檢。

縣長潘孟安呼籲縣民鄉親，母親節將至，不論帶家人出遊或聚餐，務必落實個人防護措施，與家人一同度過平安快樂的假期。也強調疫情流行期間需要縣民共同秉持正向防疫態度配合各項防疫措施，杜絕可能傳染的風險，符合接種COVID-19疫苗身分者儘速接種疫苗，共同守護得來不易的防疫成果。相關資訊可至衛生局網站（https://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx）或防疫專線08-7380208洽詢。

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