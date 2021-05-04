【廣編】數位群聚拚創意！經濟部中企處輔導在地店家　推媽媽禮好節專區

▲圖為「數位群聚拚創意 打造台灣在地幸福味」記者會現場照。

圖、文／中華民國資訊軟體協會提供

媽媽們拚事業團結力量大，本週日就是母親節，經濟部中小企業處特別邀請三位受過數位群聚計畫輔導之女性業者現身說法，分享數位成長、衝營收的心路歷程。

另外，為了推廣受輔導數位群聚之在地好物，搶攻母親節商機，從5月4日至5月14日藉由「購世代平台」（https://gostyle.org.tw/）推出「媽媽禮好節專區」，該平台內有全台各地蔬果食品、文創手作、涮嘴零食及伴手禮等多樣化商品，手指動一動就可以導購到店家銷售頁面，是「寵愛媽咪」的送禮首選。經濟部表示，這次母親節特別邀請到三位女性業者，分別是高雄的火星糖創辦人周秀林、嘉義的崇美農場創辦人林美珠和苗栗的二妹鹽焗雞創辦人黃添燕，三人都歷經身分轉換，透過數位群聚、數位工具和網路宣傳等方式成功推動自己的事業、帶來商機。

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經濟部中小企業處長期輔導在地小微型企業，並鼓勵8家以上企業集結組成數位群聚，透過數位群聚合作的力量及培養企業運用數位工具的自主能力，積極整合相關資源，促進企業數位營銷與永續經營的能量，帶動地方經濟的發展，使小企業也能創造許多的可能。近五年來已深入全台21縣市、197個鄉鎮，促成在地小微型企業籌組150個數位群聚，共扶持1,281家中小企業提升數位應用能力，並協助帶動超過2.6億元商機。

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