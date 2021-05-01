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新北警秒改名！酒店嗆高雄警改調金山分局　不佩槍擬列汰除名單

▲▼新北警喝花酒調任金山。（圖／記者郭世賢攝）

▲新北警上酒店嗆檢臨的高雄員警，遭懲處後「火速換名」並改調金山分局。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局三重分局警備隊28歲警員黃均峰在高雄喝花酒遭盤查，竟嗆聲「我是三重分局警備隊」，被記了2小過，調離現職。4月30日傍晚到金山警分局報到，但報到時人也改了名字，立即請2天病假，3日上班。金山警分局表示，黃員不佩槍，加強督導，如有違失從嚴議處。

金山警分局1日上午表示，黃員因腳部受傷持醫生證明請5月1、2日病假2日，本分局依規定予以准假， 另該員派分局警備隊服務，列教育輔導對象，並不予佩發槍械執勤， 本分局將加強督導，該員勤務執行，如發現違失必從嚴議處。

4月30日下午5時許，黃員獨自到金山警分局辦理報到手續，黃員一進入金山派出所說，「學長，我是來報到的！」辦好手續後，約晚上8點多離開分局，黃員5月1、2日都請病假2天，3日正式上班。

回顧整起事件，黃姓警員25日深夜與朋友到高雄的高級酒店，找了女陪侍狂歡，被盤查時不滿掃興，對盤查的警員嗆聲「我是三重分局警備隊的警察欸」，盤查員警隨即回報督察系統，黃男也因為違反警界紀律，被記2支小過。

據了解，黃員平時素行不良，曾經擔任值班台時，向前來洽公的民眾嗆聲，累計被記了上百支申誡。有知情人士透露，黃員是問題人物。

此外，根據調查，黃員的父親曾任彰化線西鄉鄉長、2屆彰化縣議員，有槍砲、殺人、恐嚇、妨害自由等前科，曾涉嫌暴力介入鄉長補選、多起工程綁圍標案、槍擊案，被列為治平對象。由於這次的酒店嗆警事件，三重警分局召開風紀評估會，會議中決定將黃員調職，後續也擬列入建議「汰除名單」。

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