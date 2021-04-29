諾富特染疫主管3度上診所！醫未通報採檢　陳時中批：警覺性不夠

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布本土病例驚見華航諾富特房務主管確診，他從4/17就已經出現症狀，三度到診所就醫，27日到醫院就醫已經出現肺炎，採檢確診。指揮中心指揮官陳時中說重話，覺得這是送採情況「警覺性不夠」。

▲衛福部長陳時中。（圖／中央疫情指揮中心提供）

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指揮中心公布，案1120為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館員工，近期無出國史，平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。個案4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間多次至診所就醫，因症狀未改善，4月27日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，於今日確診(Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。

陳時中表示，「我們覺得這次採檢送檢的速度是慢了」本來就是有症狀就醫在擴大採檢的範圍內，就可以去採檢，他有一些症狀、他也去看病，應該是被照顧的，可是送檢驗是慢了一點。媒體提問這是否指診所應該負責，陳時中回應，我們不打算指責任何人 只是說可以在提高警覺一點比較好。

指揮中心指出，案1120獨居未與家人同住，已初步掌握接觸者107人，包括友人、職場接觸者及就醫接觸者等，其中4人列居家隔離、103人列自主健康管理，將持續調查個案活動史及接觸史，匡列可能接觸者。因應機場防疫旅館員工確診，指揮中心將召回該旅館所有員工進行採檢，針對目前住宿於該旅館之人員，今日將全數安排至集中檢疫所，另已採檢39件該旅館之環境檢體送驗。