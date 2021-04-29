一周內三度就醫！染疫主管發病「咳嗽流鼻水」現已肺炎重症進ICU

▲案1120為機場華航諾富特飯店房務人員的中階主管。（圖／中央疫情指揮中心提供）

記者謝承恩／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增2例本土中，有1例案1120為機場華航諾富特飯店房務人員的中階主管，在確診前有出現咳嗽、流鼻水等症狀，並3度至診所就醫，因驗出肺炎確診，現已送進ICU病房，目前屬於重症患者，指揮中心也通知該診所先行歇業。

指揮中心記者會中說明，案1120為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館員工，近期無出國史，平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。

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個案4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間三度至診所就醫，因症狀未改善，4月27日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，於今日確診（Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性）。

▲指揮中心今早下令華航諾富特飯店進行清空撤離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

指揮中心今早下令華航諾富特飯店進行清空撤離，包含機組成員、旅館員工在內，共有422名將會送往防疫旅館、集中檢疫。指揮官陳時中指出，案1120在同一個處所就診過三次，剛出現的症狀很像一般感冒，但之後再入院就是肺炎，現已經送入加護病房進行救治，屬於重症患者，目前相關疫調仍持續調查。

另外案1120在發病期間到診所就醫，相關的醫護人員已經納入匡列，指揮中心也下令診所歇業， 至於案1120是否於就醫時，告知診所自己為防疫旅館人員，以及診所是否有通報。陳時中說明，涉及醫療專業判斷，要診所馬上察覺通報較為困難，目前據疫調尚未看到有自我揭露的訊息。