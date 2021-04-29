華航機師「血清抗體陽性」再+1！　康橋確診童一家5口都中招

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布華航1279機師擴大採檢最新結果，再新增1例驗出血清抗體陽性，是先前血清抗體陽性機師的先生，一樣是華航機師。值得注意的是，該確診者是昨日指揮中心公布的10歲多、就讀林口康橋的確診男童父親，加上先前機師媽媽已確定血清抗體陽性和另外兩名同住家人，這也是首例一家五口都中招。

指揮官陳時中表示，無需居家檢疫機師已採688人，其中1例陽性（案1105）；居家檢疫期滿已採319人，3人陽性（案1101、1102、1122）；接觸者機師已採檢94人，其中3人陽性（案1091、1092、1100）。

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而針對1279名機師血清檢驗情形，無需居家檢疫機師已採688人，其中4例陽性；居家檢疫期滿已採317人，2人陽性，7人檢驗中；接觸者機師已採檢94人，其中1人陽性，另還有1人檢驗中。

新增確診個案（案1122）為本國籍50多歲男性，為某航空公司貨機機師，4月2日至4月9日曾執勤至美國，返臺後於防疫旅館檢疫至4月15日，期間無症狀，檢疫期滿採檢結果為陰性，個案4月19日再次執勤至美國，4月24日自美國經日本返臺，4月25日入境後返回住處居家檢疫，4月27日出現喉嚨痛及發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值21），已掌握個案同住接觸者1人，列居家隔離，職場接觸者調查匡列中。

▲▼機師全數採檢之檢驗情形-血清抗體-核酸檢驗。（圖／中央疫情指揮中心提供）