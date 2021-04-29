華航機師染疫擴大！諾富特員工確診　周志浩：清空飯店阻傳染

記者陳家祥／台北報導

華航機師染疫風暴持續延燒！至今已9名機師、2名機師家人確診，諾富特飯店也被要求全棟淨空消毒，桃園市長鄭文燦也證實飯店有1主管確診。對此，疾管署長周志浩說，目前還在了解事發原因，了解還有沒有其他人感染，限制疫情傳播的可能。

▲桃機諾富特飯店外都是身穿防護衣人員，架起封鎖線防止人員場進入。（圖／記者沈繼昌攝）



行政院29日召開院會，衛福部在會中報告「COVID-19疫情及防治現況專案報告」報告。由於病毒變異株迅速擴散、各國過早放寬防疫管制措施、民眾對疫情放鬆警戒及疫苗覆蓋率不均等因素，全球疫情持續創新高，衛福部表示，將持續嚴管邊境。

此外，國內近期發生國籍航空機師感染事件，導致社區防疫與醫療整備之壓力也隨之上升，各部會應緊守崗位，加強相應人力與物力，以利即時支援防疫，避免疫情擴大。

針對諾富特犯點傳出確診，疾管署長周志浩證實，28日晚間得知有一位諾富特員工確診感染新冠肺炎，目前還在了解是怎麼樣的感染情形以及活動狀況，也會從其他員工的部分了解事發過程，並持續關注該感染者在醫院的治療狀況。

周志浩表示，清空飯店是為了限制疫情傳播，了解是否有其他人感染；包括華航機師曾接觸對象、飯店員工、住宿者都會列入清單，檢討是否隔離。

周志浩說，昨天疾管署同仁確實有到諾富特查看，但重點是查看硬體設備以及整個規範制度，初步了解後，整個設備還不錯，但採檢的房間通風不夠好，因此馬上就移到室外通風良好處作為採檢場所。周說，還在持續了解發生的原因，了解還有沒有其他人感染，限制疫情傳播的可能。