諾富特4月曾辦婚宴！確診主管足跡遍布飯店　淨空消毒訂房全鎖

記者黃士原／台北報導

華航染疫目前累計9機師、4家人確診，而桃園市長鄭文燦29日證實諾富特華航桃園機場飯店主管確診，將對飯店進行清空，由於飯店一館也開放一般旅客入住，而且4月宴會廳也有婚宴舉辦，因此消息也讓民眾擔心疫情擴大，對此，飯店公關不方便表示意見。而有關於諾富特飯店清空消毒，陳時中下午2時也會親自說明。

▲桃機諾富特飯店外都是身穿防護衣人員，架起封鎖線防止人員場進入。（圖／記者沈繼昌攝）

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桃園市鄭文燦證實，華航諾富特有一名主管染疫，確診已有擴大的趨勢，但自己對於中央、地方的合作有信心，機師的足跡都有全面消毒，而鄭文燦也提到，目前陳時中、桃園市政府衛生局長王文彥都在飯店進行淨空計畫，共有422名機組成員、員工將會送往防疫旅館、集中檢疫，而完成撤離後，將會對諾富特進行消毒靜置14天。

由於諾富特華航桃園機場飯店一館也開放一般旅客入住，目前訂房系統已鎖，原本預計5月這幾天入住的客人也有收到取消通知，客人也從飯店人員的語氣中感受到緊急氣氛。不過也有人還沒收到取消通知，網友說可能稍晚就會接到電話。

另外，從社群打卡也可發現，前幾天有場婚宴，而4月中旬也有新郎打卡，由於鄭文燦透露確診飯店主管足跡可能遍布兩館，中央調查之後應該會公布相關足跡，若有民眾有疑慮，可以自費前往採檢，而一切防疫一定都會採取高標準。