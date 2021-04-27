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下半身換下半生！哥們「奉獻蛋蛋」激勵癱瘓友復健：腳好了給你踹

@chasegetsbetter

You all asked for it, so HERE IT IS! ##WorthTheWait ##fyp ##foryou ##nutshotforchase ##kickinthenuts

♬ original sound - Chase Gets Better

記者張靖榕／綜合外電報導

為了幫助朋友，用自己的下半身換回朋友的下半生！外國男子卻斯（Chase）在一場重大車禍後肩部以下全部癱瘓，他在復健的過程中受到朋友丹（Dan）的激勵，從此心無旁鶩地努力復健，成效之驚人讓醫生和護士都為之驚艷。丹承諾卻斯若能復健成功，就讓卻斯以全力踢他的卵蛋，並保證絕不逃避閃躲。影片一上傳到影音社群軟體，一時之間成為「佳話」。

▲▼下半身換下半生！哥們「奉獻蛋蛋」激勵癱瘓友復健：腳好了給你踹。（圖／翻攝自TikTok）

▲卻斯努力復健，尤其專注練習左腳的爆發力。（圖／翻攝自TikTok）

卻斯在影音社群軟體TikTok分享了和丹情比金堅的友誼，吸引超過12萬人按讚，近2000人留言。卻斯今年初因為遇上重大車禍，導致他從肩膀以下全部癱瘓，一開始撞況慘不忍睹，他需要依靠數個吊帶引導自己起身，此外就是成天躺在病床上無法動彈，但他決心要讓自己好起來，使他意志更堅強的就是朋友丹的承諾 ─ 他願意讓他用復原的腳全力踢自己卵蛋。

影片紀錄了卻斯復健和一步步好轉的過程，起先他連路都走不好，需要依靠吊帶和護理師在一旁攙扶，到後來他能靠自己顫抖地站著，左腳使力踢擊軟墊。

卻斯瘋況訓練自己的左腿，因為那正是要用來擊碎摯友丹的卵蛋的腿。據媒體報導指出，卻斯恢復的情況超乎醫師的預期，左腿的力量也比想像中的更強勁。

▲▼下半身換下半生！哥們「奉獻蛋蛋」激勵癱瘓友復健：腳好了給你踹。（圖／翻攝自TikTok）

▲丹獻上蛋蛋，讓麻吉卻斯慶祝復健成功。（圖／翻攝自TikTok）

來到兌現諾言的時刻，卻斯在最新一則影片開頭貼上免責聲明，表示接下來的動作會由「經過訓練的專業人士」進行，「不要在家模仿」。躍躍欲試的卻斯快速回顧他的復健歷程，接著丹在他面前張開跨下、單手矇眼，卻斯也在瞄準後毫不猶豫地踢出左腳，丹當場痛得兩腿一縮，倒地哀嚎，覺得左邊的蛋爆痛。

雖然蛋疼到不行，丹還是很愛他的兄弟，「卻斯剛才直接踹中我的卵蛋，但我感覺超棒的。」卻斯則感謝自己的兄弟，幫助他度過人生中最為艱困的挑戰。

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