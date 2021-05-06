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社會 社會焦點 保障人權

與妻談離婚！台南男「狂開3槍」開車落跑　求減刑「1關鍵」秒打臉

記者陳羿妏／台南報導

台南市安平區2020年12月9日傳出一起槍擊案，事發當時一名31歲何姓男子與林姓妻子相約在林女娘家談離婚，孰料，他竟對空鳴槍3次示威，隨後駕車逃逸。對此，台南地院日前依非法寄藏可發射子彈具有殺傷力之非制式手槍、恐嚇危害安全罪，將何男判刑5年4月，併科罰金5萬，罰金如易服勞役，1千元折算1日，可上訴。

▲台南市警四分局緝獲涉嫌對空呼槍示威的何姓男子到案，起獲改造手槍1把及6發子彈，全案依槍砲罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲何男與妻子談離婚，竟對空鳴槍3發嚇對方。（資料照／記者林悅翻攝，下同）

判決指出，何男2014年間於其台南市南區工作地點，收受一名已故魏姓友人的請託，保管一支非制式手槍，以及子彈9顆。孰料，何男因與林女感情生變，2020年12月9日相約至林女娘家商談離婚事宜時，竟上前對空鳴槍3次，隨後駕車逃逸。警方獲報後，趕緊到場處理，現場採集到彈殼2顆及不發彈1顆，經調閱監視器，於華平路逮到何男，並當場扣得非制式手槍1支、子彈6顆，依槍砲罪嫌送辦。

何男雖坦承犯行，但辯稱，其犯案後隨即自行報警，應符合「自首減刑要件」，惟法官調查報案時間序發現，何男當日下午5時10分、15分確實有打電話報警，但開槍當下，現場的目擊者早在下午4時45分即報警，且警方偵查隊群組訊息於下午5時8至9分，已確認犯案車輛，綜上可見，何男自行報案前，已被警方鎖定為本案行為人。

▲台南市警四分局緝獲涉嫌對空鳴槍示威的何姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝）

▲何男訊後被依槍砲罪嫌移送。

對此，台南地院審酌後，依非法寄藏可發射子彈具有殺傷力之非制式手槍罪，將何男判刑5年2月，併科罰金5萬，另依恐嚇危害安全罪，判處7月刑期，而何男應執行共5年4月，併科罰金5萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日，全案仍可上訴。


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