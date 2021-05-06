高雄警局鬧所長荒　月薪10萬「壓力大報考少」錄取率幾乎百分百

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

派出所所長工作繁重，雖然月薪最高約10萬，但還是很少人想報考，高雄市警界近期為所長所苦，原因就是因為鬧「所長荒」，市警局破例提前於4月中發文招募，但依然只有7人報名，進入下階段口試筆試後，錄取率幾乎可說是百分百。





▲高雄市警察局 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市警局人事室表示，往年都會在1月及7月分2梯次招考，今年1月用6人報考，候用5人，但3月時中間幹部升職人事異動，一口氣派補5人，因此目前人才庫無人可用，為此警局才在4月緊急發文招募新血，截至4月23日截止，共有7人報名，會再進入下階段口試與筆試程序。人事室表示，統計今年6月有2所長升職，列冊候用7人，到6月沒問題，如果下半年人力不足才會辦理甄選。

分析所長荒原因，除了升遷出缺外，還有請調或是屬下出包遭連坐下台，以及退休，因為延後退休的人越來越少，出缺機會也增多。所長薪資部份，若是加上超勤加班費等主管津貼等，可從8萬到10萬不等，但因以所為家工時長、壓力大，或是有人偏向喜愛內勤作業，因此報名不踴躍，也因為報名人數少，只要資格符合，幾乎形同報名即錄取。



新興分局中山派出所所長莊清順也表示，所長工作量多，有些人因為家庭因素，家中有小孩父母親要照顧，因為所長工作時間長，除輪休以外其他時間都在派出所，隨時要處理事情。看得出壓力大，並非人人想做。

市警局從107年開始辦理每年都會兩次招考，都約落在12人至15人報名。高雄市警局現有132間派出所，巡佐或巡官所長，只要分局長推薦，經審核就可派任，警務員所長則須由分局長推薦並經過筆試與口試，符合規定者才可派任。

時間對我們來說完全沒用！

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