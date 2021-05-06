爆韓國瑜「上酒店念心經」挨告　前綠委賴坤成：只是剛好而已

記者羅志華／台北報導

民進黨前立委賴坤成於2020年大選期間，多次爆料韓國瑜任職北農時，編列獎金自肥「最假仙就你們這對了」，言論讓韓國瑜不滿提告，檢方調查後，認為賴坤成的評論大多有事實根據，但他在節目上，笑稱韓「上酒店念心經」部分屬虛構，依誹謗罪起訴；北院6日開庭，賴坤成無奈表示，韓國瑜也自承上過酒店，是了解他才開這種玩笑，後續會再和韓國瑜調解。

▲民進黨前立委賴坤成，因在節目上笑稱韓國瑜「上酒店念心經」挨告，5/6出庭表示會再與對方調解。（圖／記者羅志華攝）

賴坤成被控在2019年4月到8月間，多次在臉書、接受媒體採訪時，批評韓國瑜在北農期間違法編列特別獎金、讓夫人李佳芬的特助在北農「直升機般的陞遷」、用北農公費招待大陸高官「花了幾百萬」，涉嫌公然侮辱、誹謗等罪，但檢察官認為，相關內容都已有媒體報導過，也有北農員工作證曾轉述給賴，認為賴有相當確信而對可受公評的事情提出質疑。

但賴坤成於7月間，上節目稱韓國瑜上酒店念心經，「一手念經，一手…」，事後卻只能分別證明韓國瑜有背心經、也上過酒店；檢方認為他將兩件不相干的事，杜撰在一起上節目發表，已對當時參選總統的韓國瑜造成負面形象，依法起訴。

賴坤成6日庭後受訪表示，韓國瑜夫婦告了20幾個人大都不起訴，而韓國瑜當時參選總統，本來就該受大眾檢視，且他對韓國瑜在北農的爆料，事後也證明大都為真，至於酒店部分，韓國瑜自承過去很荒唐、時常上酒家，「上酒店念心經」的說法，雖是聽朋友告訴他的，但依他對韓國瑜的了解，也可能是事實，並稱如果說馬英九上酒店確實誹謗，但如果講韓國瑜，只是剛好而已，也已請法官安排再與韓國瑜調解。

我沒有遲到，是時間遲到了！