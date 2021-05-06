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他醫院驚醒竟是2027年！恐怖街景曝光　城市宛如鬼城：人類全消失

▲▼西班牙一名網友聲稱自己穿越時空到了未來。（圖／翻攝自TikTok／unicosobreviviente）

▲西班牙一名網友聲稱自己穿越時空到了未來，街上空無一人。（圖／翻攝自TikTok／unicosobreviviente）

記者張方瑀／綜合報導

西班牙網友「唯一的倖存者」先前曾在TikTok上傳一系列「空城」影片，並表示自己已經穿越時空到2027年，而當時全世界人類都消失，只剩他一個人。這也引來許多網友在底下留言質疑，他3日再度上傳影片指出，他是在一間醫院獨自醒來，「幾天前我收到一封信，信上說我JESP8827號實驗人員，我來自2027年。」

@unicosobreviviente

Mi historia

♬ sonido original - Javier

根據《Lad Bible》報導，這位名為@unicosobreviviente的網友，名字直譯過來意思就是「唯一的倖存者」，他從今年2月開始陸續在TikTok上傳一系列「空城」影片，聲稱自己一起床就發現已身處2027年的西班牙，人類在短短6年內已絕種，四周沒有人類，建築、汽車、公共設施都被遺棄在原地，街道也杳無人煙。

許多網友也留言質疑影片真實性，因此他3日再度上傳影片表示，「我在西班牙瓦倫西亞一間醫院獨自醒來，我不記得我的名字或住在哪裡，所以決定出去看看，但到處都沒有人，一切都跟2021年無異，但電子設備上卻顯示著2027年。」

@unicosobreviviente ♬ sonido original - Javier

他提到，「我發現2021年和2027年之間有聯繫，2021年的人可以看到我留下的物品，但人們看不到我，我也看不到他們。」除此之外，他也在幾天前收到一封信，信上寫著他是JESP8827號實驗人員，「我來自2027年，但我現在生活在一個沒有人和動物，並和2021年平行的世界。」

@unicosobreviviente

Responder a @leo.almiron

♬ sonido original - Javier

在「唯一的倖存者」上傳的影片中可以看到，整個城市看起來像一座鬼城，體育館、畫廊、街道和購物中心都空無一人。許多網友持續在底下留言回嗆，要求他證明這些影片是真的，「快去共共場所打破最大片玻璃，如果真的只有你，就絕對不會有麻煩。」

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